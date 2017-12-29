Торрент-трекер The Pirate Bay уже много лет принимает пожертвования в криптовалюте. Информация о кошельках, на которые можно перечислить средства, опубликована прямо на главной странице одного из самых посещаемых сайтов в интернете.

Пожертвования в биткоинах The Pirate Bay принимает с 2013 года, но пять лет спустя операторы ресурса решили расширить список доступных пользователям опций. Теперь на главной странице сайта появились адреса кошельков для приема Bitcoin Segwit (Bech32), а также Litecoin и Monero.

В настоящее время, когда курсы криптовалют растут в геометрической прогрессии, и весь мир поддался новой «золотой лихорадке», эти нововведения не вызвали бы никакого удивления и вопросов, если бы не одно «но». В конце списка также упомянут Bitcoin Cash, однако там нет адреса кошелька. Вместо этого рядом с названием криптовалюты красуется аббревиатура, понятная любому пользователю, на каком бы языке тот ни говорил, — «LOL».

Неизвестно, почему администрацию трекера так забавляет этот форк биткоина и почему он удостоился столь странного послания на главной странице. Возможно, дело в том, что в последнее время нередко можно услышать критику в адрес Bitcoin Cash, в частности, связанную с высокими транзакционными комиссиями. Для решения этой проблемы разработчики намереваются провести очередное увеличение размера блока.

Стоит заметить, что с 2013 года торрент-трекеру успели суммарно пожертвовать более 135 биткоинов. И если еще летом прошлого года такая статистика казалась смехотворной, и выходило, что таким образом ресурс зарабатывает всего 9 долларов в день, то учитывая текущий курс BTC, общий размер пожертвований на сегодня уже эквивалентен 2 млн долларов. Вот уж действительно LOL.