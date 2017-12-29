В последние недели проблемы экосистемы плагинов для WordPress удостоились пристального внимание экспертов. Так, еще три года назад бэкдоры были обнаружены в составе 14 плагинов для популярной CMS, которые после этого были удалены из официального репозитория. Но недавнее исследование показало, что сотни сайтов по-прежнему работают с этими опасными решениями.

Чуть раньше в WordPress Plugins Directory был обнаружен более свежий плагин Captcha, тоже содержавший бэкдор. Captcha был установлен на 300 000 сайтов. В итоге разработчики WordPress пошли на беспрецедентные меры и принудительно обновили вредоносную версию плагина на «чистую».

Теперь аналитики компании Wordfence сообщили, что аналогичной проблеме подвержены еще три плагина.

Название плагина Количество активных установок Дата добавление бэкдора Куда  обращается бэкдор Дата удаления командой безопасности WordPress 
Duplicate Page and Post 50 000+ v2.1.0 (Август 2017) cloud-wp.org 14 декабря 2017
No Follow All External Links 9 000+ v2.1.0 (Апрель 2017) cloud.wpserve.org 19 декабря 2017
WP No External Links 30 000+ v4.2.1 (Июль 2017) wpconnect.org 22 декабря 2017

 

Ситуация с вышеперечисленными плагинами похожа на предыдущие случаи. Так, все плагины обращаются к удаленным серверам злоумышленников, а также внедряют на страницы зараженных сайтов различный контент и SEO-ссылки.

Исследователи Wordfence полагают, что, скорее всего, заражение всех трех плагинов — дело рук одного и того же злоумышленника. К такому выводу специалисты пришли во время изучения угрозы и проведения тщательного расследования. Так, в двух из трех случаев бэкдоры обращаются к доменам, которые расположены на одном IP-адресе. Два плагина из трех у разработчиков выкупила одна и та же компания, Orb Online. В обоих случаях письма с предложением покупки были написаны по одному и тому же шаблону. И самое главное – во всех трех случаях код бэкдоров практически одинаков.

Аналитики с грустью отмечают, что сейчас мы наблюдаем уже сложившуюся тенденцию или хорошо отработанную мошенническую схема. Некая компания выкупает плагин у его разработчика, выжидает некоторое время, а затем выпускает вредоносное обновление, которое в итоге заражает множество сайтов. Более того, зачастую преступники действуют весьма масштабно.

К примеру, недавнее заражение плагина Captcha бэкдором удалось связать с конкретным человеком. ИБ-эксперты выяснили, что за вредоносной кампанией стоял человек, которого ранее уже уличали в распространении бэкдоров через плагины. По мнению аналитиков, это Мейсон Сойза (Mason Soiza), который ранее был пойман на внедрении вредоносного кода в плагин Display Widgets. Напомню, что данный «продукт» и вовсе удаляли из официального репозитория четыре раза.

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