В последнее время компанию HP преследуют проблемы, связанные с небезопасностью аккумуляторов для ноутбуков. Напомню, что в прошлом году компания уже была вынуждена отозвать из продажи в США, Канаде и Мексике более 101 000 аккумуляторов для ноутбуков, так как те были признаны опасными. Теперь ситуация повторяется.

Представители HP сообщили, что теперь небезопасными были признаны более 50 000 аккумуляторов, поставлявшихся вместе с ноутбуками, а также продававшиеся в качестве сменных комплектующих, в период с декабря 2015 года по декабрь 2017 года. Согласно официальному заявлению, такие аккумуляторы могут перегреваться, что в итоге может спровоцировать возгорание или травмировать пользователя. Американской Комиссией по безопасности потребительских товаров уже были зафиксированы восемь инцидентов такого рода.

Проблемными были названы аккумуляторы для следующих моделей:

ProBook HP Probook 640 G2 HP ProBook 640 G3 HP ProBook 645 G2 HP ProBook 645 G3 HP ProBook 650 G2 HP ProBook 650 G3 HP ProBook 655 G2 HP ProBook 655 G3 ZBook HP ZBook 17 G3 HP ZBook 17 G4 HP ZBook Studio G3 x360 HP x360 310 G2 Pavilion HP Pavilion x360 Envy HP ENVY m6 11 HP 11 Notebook PC

Также пользователи устройств HP могут воспользоваться специальным приложением и проверить, не установлен ли в их гаджете потенциально опасный аккумулятор. Кроме того, компания рекомендует пользователям загрузить и установить специальное обновление для BIOS, которое переведет батарею в «безопасный режим», после чего та перестанет заряжаться, а пользоваться устройством можно будет только подключив его к розетке.

Для замены батарей инженеры компании настоятельно рекомендуют общаться в сервис, так как во многих случаях осуществить эту операцию своими силами рядовой пользователь попросту не сумеет.