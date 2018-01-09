В последнее время компанию HP преследуют проблемы, связанные с небезопасностью аккумуляторов для ноутбуков. Напомню, что в прошлом году компания уже была вынуждена отозвать из продажи в США, Канаде и Мексике более 101 000 аккумуляторов для ноутбуков, так как те были признаны опасными. Теперь ситуация повторяется.
Представители HP сообщили, что теперь небезопасными были признаны более 50 000 аккумуляторов, поставлявшихся вместе с ноутбуками, а также продававшиеся в качестве сменных комплектующих, в период с декабря 2015 года по декабрь 2017 года. Согласно официальному заявлению, такие аккумуляторы могут перегреваться, что в итоге может спровоцировать возгорание или травмировать пользователя. Американской Комиссией по безопасности потребительских товаров уже были зафиксированы восемь инцидентов такого рода.
Проблемными были названы аккумуляторы для следующих моделей:
|ProBook
|HP Probook 640 G2
|HP ProBook 640 G3
|HP ProBook 645 G2
|HP ProBook 645 G3
|HP ProBook 650 G2
|HP ProBook 650 G3
|HP ProBook 655 G2
|HP ProBook 655 G3
|ZBook
|HP ZBook 17 G3
|HP ZBook 17 G4
|HP ZBook Studio G3
|x360
|HP x360 310 G2
|Pavilion
|HP Pavilion x360
|Envy
|HP ENVY m6
|11
|HP 11 Notebook PC
Также пользователи устройств HP могут воспользоваться специальным приложением и проверить, не установлен ли в их гаджете потенциально опасный аккумулятор. Кроме того, компания рекомендует пользователям загрузить и установить специальное обновление для BIOS, которое переведет батарею в «безопасный режим», после чего та перестанет заряжаться, а пользоваться устройством можно будет только подключив его к розетке.
Для замены батарей инженеры компании настоятельно рекомендуют общаться в сервис, так как во многих случаях осуществить эту операцию своими силами рядовой пользователь попросту не сумеет.
Themistocles
09.01.2018 at 20:42
супер парни. сразу вспомнил бойцовский клуб и историю про автомобили. а акция с отключением аккумулятора просто супер.
понятно ещё почему взрывался самсунг, но в ноутбуке кто мешает аккумуляторы делать…