Хотя главными уязвимостями этого месяца (и даже этого года) определенно стали проблемы Meltdown и Spectre, затрагивающие практически все современные CPU, другие баги тоже никуда не исчезли, о чем и напоминает первый в текущем году «вторник обновлений».

В этом месяце компания Microsoft устранила 56 различных CVE, 16 из которых получили статус критических (critical), а еще 38 были признаны важными (important). Исправления вышли для самой Windows, Office, браузеров Internet Explorer и Edge, ChakraCore, ASP.NET, а также .NET Framework.

Наиболее интересной в этом наборе патчей определенно является 0-day уязвимость CVE-2018-0802. Специалисты Microsoft описывают эту проблему, как нарушение целостности данных в памяти, затрагивающее Office. Хуже того, этот баг уже несколько месяцев эксплуатируют сразу несколько неназванных хакерских группировок.

Проблему обнаружили специалисты сразу ряда компаний, включая Tencent, Qihoo 360, ACROS Security’s 0Patch Team и Check Point. Они объясняют, что брешь можно использовать для удаленного выполнения произвольного кода, причем злоумышленникам нужно только обманом заставить жертву открыть специально созданный вредоносный файл Word в MS Office или WordPad.

По данным экспертов, эта уязвимость напрямую связана багом 17-летней давности — CVE-2017-11882, который представлял собой брешь в Microsoft Equation Editor (EQNEDT32.EXE) и был исправлен в ноябре 2017 года. Именно анализируя CVE-2017-11882, ИБ-специалисты обнаружили сопряженную с ней проблему CVE-2018-0802. Но помимо этого бага Microsoft также исправила в составе MS Office еще девять RCE-уязвимостей и memory disclosure.

Также стоит отметить, что «вторник обновлений» принес патч для атаки Mailsploit (CVE-2018-0819), устранив проблему спуфинга в Microsoft Outlook для MAC.