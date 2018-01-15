Уязвимости Meltdown и Spectre, которым подвержены практически все современные и не очень процессоры, представляют огромную проблему не только для индустрии в целом, но и для рядовых пользователей. Последние оказались в сложной ситуации, так установка патчей зачастую приводит к весьма печальным последствиям.

Например, обнаружилось, что исправления, выпущенные компанией Microsoft несовместимы со многими антивирусными решениями. Также исправления Microsoft оказали неожиданный эффект на процессоры AMD (в частности, серии Athlon 64 X2). Оказалось, что иногда после установки обновлений (а именно KB4056892) системы на базе CPU AMD просто перестают загружаться, показывают «синий экран смерти» и так далее. В итоге Microsoft приостановила распространение патчей. Похожие проблемы проявились и у пользователей Ubuntu Xenial 16.04: после обновления система просто переставала загружаться, вынуждая пострадавших откатиться к более ранним версиям.

Теперь представители Intel сообщили о еще одной возникшей проблеме. Оказалось, представленные Intel исправления для Meltdown и Spectre вызывают частые перезагрузки систем, работающих на базе процессоров с микроархитектурами Broadwell и Haswell. Причем проблема коснулась как рядовых пользователей, так и серверов в дата-центрах. Представители Intel уверяют, что уже занимаются тщательным расследованием ситуации. Если понадобится, Intel обещает представить дополнительное исправление для этой «подпроблемы».

Кроме того, в конце прошлой недели представители Intel опубликовали более детальную информацию о потенциальном падении производительности, которое, как уже официально признала индустрия, может наблюдаться после установки патчей. Подобно с бенчмарк-тестами, проведенными Intel, можно ознакомить здесь (PDF) или в таблице, приведенной ниже.

Бенчамарки еще раз подтверждают уже озвученную ранее информацию. Сильнее всего потеря производительности ударит по старым CPU. Так, процессоры Kaby Lake в среднем станут медленнее на 5%, но для более старых процессоров это значение может быть выше в два и более раз. Исследователи Intel поясняют, что сильнее всего патчи, например, повлияют на производительность веб-приложений, требующих серьезных JavaScript-операций, тогда как игры или финансовая аналитика, полагающиеся на графику, продолжат работать практически без изменений.