Пользователи устройств Google Home и Google Chromecast массово жалуются на Reddit и официальных форумах поддержки Google, что их устройства провоцируют серьезные неполадки в работе Wi-Fi сетей, вплоть до их полной неработоспособности.

Но если первые сообщения описывали неполадки в работе роутеров TP-Link Archer, работающими с девайсами Google device и Google Home Max, затем проблема стала распространяться и на другие устройства, включая Google Home, Google Home Mini и Chromecast. То есть дело оказался вовсе не в роутерах TP-Link, как пользователи предположили изначально.

Представители TP-Link оперативно отреагировали на сообщения о проблемах и выпустили патч для Archer C1200. Однако в официальном сообщении компании подчеркивается, что причина неполадок – не роутеры. Как выяснили инженеры TP-Link, проблема проявляется только при работе с новейшими версиями Android и Google Apps. Баг связан с функцией Cast, которая работает с мультикастом по протоколу mDNS и отправляет многочисленные пакеты, чтобы такие устройства, как Google Home могли поддерживать активное подключение. В нормальной ситуации такие пакеты должны отправляться примерно раз в 20 секунд, но из-за бага их количество и частота отправки увеличиваются в разы. Так, когда устройство выходит из режима «sleep», оно способно генерировать более 100 000 пакетов. И чем дольше «спал» гаджет, тем масштабнее будет последующий всплеск, от которого в итоге и захлебывались пользовательские сети Wi-Fi.

Специалисты Google уже сообщили, что им известно о проблеме. Патч должен быть выпущен сегодня, 18 января 2018 года, и будет распространен через Play Services. По словам инженеров Google, неприятная ошибка затронула лишь небольшое количество пользователей, которые одновременно подключали к сети Wi-Fi смартфон на базе Android и устройства вроде Chromecast или Google Home.