Вредоносы, атакующие бухгалтерское ПО, это совсем не редкость. Достаточно вспомнить, что около года назад аналитики «Лаборатории Касперского» рассказывали о вредоносной кампании TwoBee, в ходе которой преступникам удалось похитить более 200 000 000 рублей, попросту редактируя текстовые файлы платежных поручений.

Теперь исследователи «Лаборатории Касперского» сообщают о новой похожей угрозе, получившей название Mezzo. В отличие от малвари TwoBee, которая подменяла реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами, Mezzo пока просто отправляет собранную в зараженной системе информацию на сервер злоумышленников. Исследователи считают, что таким образом разработчики малвари могут готовиться к будущей кампании, а в данный момент находятся на этапе сбора информации о целях.

Пока количество жертв Mezzo исчисляется единицами, и большинство заражений было зафиксировано в России.

Исследователи пишут, что малварь с помощью сторонних программ-загрузчиков. Проникнув в систему, троян присваивает зараженной машине уникальный идентификатор, на основании которого на сервере злоумышленников создается папка для хранения всех файлов, найденных у жертвы. Вредоноса интересует «возраст» файлов (не старше недели) и наличии строчки 1CClientBankExchange в начале.

Как уже было сказано выше, основной интерес для Mezzo представляют текстовые файлы популярного бухгалтерского ПО, созданные менее двух минут назад. Функциональность трояна предполагает, что после обнаружения таких документов он ожидает, последует ли открытие диалогового окна для обмена информаций между бухгалтерской системой и банком. Если это произойдет, Mezzo может подменить реквизиты счета в файле непосредственно в момент передачи данных. В противном случае (если диалоговое окно не будет открыто через пять минут) Mezzo подменяет весь файл поддельным.

Также анализ кода Mezzo показал, что малварь может быть связана с другим известным трояном, который охотится за криптовалютами, CryptoShuffler. Исследователи обнаружили, что исходные коды Mezzo и вредоноса AlinaBot, который осуществлял загрузку CryptoShuffler в систему, практически идентичны. По всей видимости, за разработкой обеих угроз стоят одни и те же люди, а значит, их интересует не только бухгалтерское ПО, но и криптовалютные кошельки пользователей.