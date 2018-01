26 января 2018 года крупная японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила об ограблении, которое может стать самым крупным инцидентом такого рода в истории. Злоумышленники похитили у компании криповалюту NEM (XEM) на сумму 533 млн долларов (по курсу на момент ограбления).

На срочной пресс-конференции, собранной в минувшую пятницу, руководство Coincheck подтвердило факт взлома и огромную сумму нанесенного ущерба. Официально известно, что неизвестные злоумышленники похитили только криптовалюту NEM. Причем биржа не использовала смарт-контракты с мультиподписью, однако во время пресс-конференции представители компании не были готовы признать, что биржа имела какие-либо проблемы с безопасностью.

Теперь на сайте биржи было опубликовано официальное сообщение об инциденте. В тексте этого обращения к пользователям представители компании сообщили, что суммарно было похищено порядка 523 млн монет NEM, и в результате кражи пострадали порядка 260 000 пользователей. Представители сервиса заверили, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация. В общей сумме операторы Coincheck покроют более 400 млн долларов убытков, исходя из расчета 88,549 иен (примерно 0,81 доллара) за каждую похищенную монету. Точные даты выплаты компенсаций пока не были названы.

Руководство NEM Foundation, которое по понятным причинам продолжает пристально следить за сложившейся ситуацией, так же выпустило официальное заявление.

Here's the #NEM Foundation official statement about the $530 Million in XEM stolen from #Coincheck. https://t.co/YSMjZZaSVd pic.twitter.com/MhY3sFiUAy

— NEM (@NEMofficial) January 28, 2018