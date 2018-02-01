Эксперты по информационной безопасности предупреждают, что скоро всех нас могут ждать большие проблемы. По данным компаний AV-TEST и Fortinet, преступники уже разрабатывают вирусы, эксплуатирующие глобальные уязвимости в процессорах, то есть Meltdown и Spectre.

Исследователи обнаружили, что киберпреступники, похоже, уже разрабатывают вредоносные proof-of-concept для Meltdown (CVE-2017-5754) и Spectre обоих вариантов (CVE-2017-5715 и CVE-2017-5753). Так, аналитики AV-TEST сообщили об обнаружении 139 вредоносных образов, связанных с использованием «процессорных» багов. Интересно, что эти концепты ориентированы на разные платформы (Windows, Linux и macOS), а также исследователи AV-TEST подчеркнули, что среди них были JavaScript PoC-эксплоиты для различных браузеров, включая IE, Chrome и Firefox.

Вредоносный код, предназначенный для эксплуатации проблем Meltdown и Spectre, стал обнаруживаться VirusTotal вскоре после того, как ИБ-эксперты, вовлеченные в изучение уязвимостей, начали публиковать свои PoC-коды. Так, аналитики Fortinet пишут, что в настоящее время большинство замеченных образчиков малвари опираются именно на эти разработки.

К счастью, пока все улики указывают на то, что большинство срабатываний происходит из-за действий самих ИБ-специалистов, которые продолжают исследовать проблему. Тем не менее, эксперты AV-TEST и Fortinet опасаются, что разработчики малвари тоже трудятся не покладая рук, и определенный процент обнаруженных PoC может принадлежать уже «перу» кибепреступников, которых в первую очередь интересует эксплуатация Meltdown и Spectre через браузеры.

Учитывая растущее в геометрической прогрессии количество обнаруживаемых PoC-вариаций, специалисты единогласно рекомендуют пользователям установить патчи, уже предоставленные разработчиками железа и операционных систем. К сожалению, с выпущенными патчами пока наблюдается множество различных проблем, поэтому эксперты также советуют почаще выключать компьютер, если тот не используется, или, по крайне мере, закрывать браузер во время перерывов в работе.