Сразу несколько специалистов в области информационной безопасности сообщили о появлении нового и не совсем обычного шифровальщика. Угроза получила имя GandCrab и, по данным экспертов, появилась в конце прошлой недели. Вымогатель не только стал первой малварью, принимающей выкупы в криптовалюте DASH, его также отличают способы распространения, — для этих целей малаварь использует наборы эксплоитов.

Первым вредоноса заметил эксперт Девид Монтенегро, после чего анализом GandCrab поспешили заняться другие компании и независимые специалисты.

GandCrab Ransomware — Welcome! WE ARE REGRET, BUT ALL YOUR FILES WAS ENCRYPTED! — .GDCB … 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/YkYNAAmvgG

— David Montenegro (@CryptoInsane) January 26, 2018