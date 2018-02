Специалисты южнокорейского KR-CERT предупредили об обнаружении 0-day уязвимости в Adobe Flash. Эксперты сообщают, что проблема распространяется на все версии Flash Player, начиная от наиболее свежей 28.0.0.137 и ниже.

По данным специалистов, уязвимость уже используется для реальных атак. К примеру, сотрудник южнокорейской ИБ-компании Hauri пишет, что данный 0-day еще с ноября 2017 года эксплуатируют северокорейские хакеры, используя брешь для таргетированных атак на южнокорейских пользователей.

Flash 0day vulnerability that made by North Korea used from mid-November 2017. They attacked South Koreans who mainly do research on North Korea. (no patch yet) pic.twitter.com/bbjg1CKmHh

— Simon Choi (@issuemakerslab) February 1, 2018