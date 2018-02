На прошлой неделе мы уже рассказывали о мошеннической схеме, от которой пострадали пользователи проекта Experty, занимающегося VoIP-связью на блокчейне. Тогда мошенникам удалось похитить список email-адресов пользователей, которых ожидали начала ICO (Initial Coin Offering, «первичное размещение токенов») проекта. После этого злоумышленники разослали на эти адреса фальшивые сообщения о старте ICO, в которых указали для сбора средств свои собственные кошельки.

Теперь почти аналогичная ситуация произошла с еще одним криптовалютным проектом, Bee Token, который разрабатывает сервис аренды жилья, похожий на Airbnb. Официальное ICO Bee Token стартовало 31 января 2018 года и завершилось в прошлую пятницу, 2 февраля 2018 года. Разработчики успешно собрали 5 млн долларов США, как и было запланировано. Но, как выяснилось, параллельно с этим мошенники тоже успели «заработать» почти миллион долларов.

@thebeetoken is this real or fake? pic.twitter.com/dYZekctKxH

— SolidCrypto (@Solid_Crypto_) January 31, 2018