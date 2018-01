Официальное ICO проекта Experty, занимающегося VoIP-связью на блокчейне, должно было стартовать 31 января 2018 года, однако мошенники опередили настоящих разработчиков.

Напомню, что первичное размещение токенов (Initial Coin Offering, ICO) является своеобразным аналогом IPO, то есть первичного размещения акций. Посредством ICO стартапы, по сути, привлекают финансирование: инвесторы покупают у компаний токены, которые затем могут использовать для оплаты каких-либо услуг или просто хранить, ожидая роста цены. Для компаний это простой способ получить «живые» деньги, тогда как для инвесторов, возможно, неплохое вложение, ведь со временем токены имеют свойство прибавлять в цене.

26-27 января 2018 года пользователи, заранее подписавшиеся на уведомления от Experty, получили письма, в которых объявлялось об официальном старте ICO проекта и начале продаж токенов Experty (EXY). Для покупки токенов инвесторам было предложено перечислять средства на указанный в тексте послания Ethereum-кошелек. Копию письма можно увидеть ниже.

Разумеется, эти сообщения оказались фальшивкой, а данный кошелек не имеет никакого отношения к разработчикам Experty, которые организуют настоящую продажу токенов через сервис Bitcoin Suisse. Тем не менее, пользователи поверили. Судя по содержимому Ethereum-кошелька мошенников, им удалось привлечь более 150 000 долларов от ничего не подозревающих инвесторов.

В минувшие выходные сотрудники Experty и Bitcoin Suisse начали уведомлять пользователей о мошенничестве по всем доступным каналам, предостерегая от перевода средств злоумышленникам. При этом, согласно данным ИБ-специалиста Криса Коернера (Chris Koerner), мошенники использовали для проведения фальшивого ICO больше одного Ethereum-кошелька, то есть точная сумма нанесенного пользователям ущерба неизвестна.

You heard it here first: The @experty_io #ICO just now got HACKED. It was one of the more legitimate and hyped ICOs, and they even used @BitcoinSuisseAG (same as $OMG) for all KYC. All customer data was leaked. Just got an email. Stay safe, and avoid @experty_io ICO. pic.twitter.com/pVM4l8gzWX

— Chris Koerner | No BS Crypto | Altcoin Expert (@noBScrypto) January 27, 2018