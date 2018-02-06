1-4 марта 2018 года в Москве (отель DoubleTree by Hilton) пройдет конференция «Код ИБ ПРОФИ». Мероприятие представляет собой образовательный интенсив для ИБ-руководителей, премьера которого состоялась минувшим летом в Сочи и собрала ИБ-руководителей со всей страны. Мероприятие унаследует от сочинского оригинальный формат — «два дня учебы + два дня приключений».

«Код ИБ ПРОФИ» соберет более 200 участников — ИБ-руководителей из Москвы и других городов России и ближнего зарубежья.

Программа конференции будет состоять из 32 мастер-классов и построена в логике цикла «Шухарта-Деминга» или PDCA, который часто расшифровывается как «Планируй .Делай. Контролируй. Совершенствуй». Куратором вновь выступает Алексей Лукацкий (Cisco).

В секции «Планируй» ключевыми темами мастер-классов станут ИБ-стратегия, риск-менеджмент, непрерывность бизнеса, операционная устойчивость. Как построить ИБ в действительно большой компании расскажет директор по информационной безопасности «Яндекса» Антон Карпов. Также в блоке выступят Лев Шумский (независимый эксперт), Алексей Волков (Сбербанк), Алекс Смирнов (независимый эксперт), Алексей Чеканов («Алмитек»).

В секции «Делай» раскроют лучшие практики open security (Алексей Качалин, Сбербанк),построения bug bounty (Кирилл Ермаков, QIWI), управления инцидентами в корпоративном SOC (Дмитрий Кузнецов, Positive Technologies) и жизненным циклом инцидента ИБ (Дмитрий Мананников, бизнес-консультант по безопасности), а также научат раннему обнаружению шифровальщиков (Александр Скакунов, VolgaBlob).

Спикеры секции «Контролируй» Рустем Хайретдинов («Атак Киллер») и Наталья Гуляева (Hogan Lovells) расскажут, как выстроить эффективные правила внутри корпорации и передавая ИБ на аутсорс.

Мастер-классы блока «Совершенствуй» охватят темы внешних коммуникаций компании в случае взлома, лучших практик киберучений, возможностей SCRUM в ИБ, психологии ИБ и социальной инженерии, культуры ИБ и цифровой устойчивости, игрофикации в обучении ИБ и так далее. Опытом поделятся Денис Зенкин («Лаборатория Касперского»), Алексей Лукацкий (Cisco), Илья Борисов (ThyssenKrupp), Олег Кузьмин (Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), Кирилл Мартыненко (Сбербанк), Вячеслав Борилин («Лаборатория Касперского»).

После завершения мастер-классов участники «Код ИБ ПРОФИ» смогут насладиться двухдневной приключенческой программой в Подмосковье и самой столице.

Узнать подробности, а также отправить заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.