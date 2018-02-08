На прошлой неделе стало известно, что в продуктах компании Cisco, работающих под управлением ПО Adaptive Security Appliance (ASA), обнаружили опасный баг, получивший идентификатор CVE-2018-0101.
Согласно опубликованному компанией бюллетеню безопасности, баг получил 10 баллов по десятибалльной шкале CVSS. Проблема связана с работой Secure Sockets Layer (SSL) VPN в ASA, а именно активацией функции webvpn. Баг позволяет неавторизованному атакующему, при помощи специально сформированных пакетов XML, выполнить произвольный код или спровоцировать отказ в обслуживании (DoS) и последующую перезагрузку устройства.
Напомню, что проблеме подвержены следующие продукты компании:
- Серия 3000 Industrial Security Appliance (ISA);
- Серия ASA 5500 Adaptive Security Appliances;
- Серия ASA 5500-X Next-Generation Firewalls;
- ASA Services Module для свитчей Cisco Catalyst 6500 и роутеров Cisco 7600;
- ASA 1000V Cloud Firewall;
- Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv);
- Серия Firepower 2100 Security Appliance;
- Firepower 4110 Security Appliance;
- Firepower 9300 ASA Security Module;
- Firepower Threat Defense Software (FTD).
Но, как оказалось, представленные разработчиками патчи были не до конца эффективны. Более того, исследователи обнаружили новые векторы атак и выяснили, что проблема представляет опасность для большего числа решений (при условии их специфической конфигурации):
Так как вышедшие на прошлой неделе патчи, к тому же, создавали дополнительную DoS-уязвимость, инженеры Cisco уже представили обновленные версии исправлений, которые рекомендуется установить как можно скорее.
По данным Cato Networks, сейчас в сети можно обнаружить около 120 000 устройств ASA, с активированной функцией webvpn.
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