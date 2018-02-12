Специалисты «Лаборатории Касперского» и Федеральная полиция Бельгии сообщили о выходе утилиты для расшифровки файлов, пострадавших от новых версий шифровальщика Cryakl, также известного под названием «Фантомас».

Данный вымогатель известен специалистам давно и активен с 2014 года, при этом абсолютное большинство его жертв сосредоточено в России. Утилита для дешифровки позволит жертвам этой малвари вернуть свои ценные файлы без уплаты выкупа злоумышленникам.

Федеральная полиция Бельгии стала еще одним правоохранительным ведомством, присоединившимся к проекту No More Ransom. Напомню, что этот проект был запущен полтора года назад по инициативе компаний «Лаборатории Касперского», McAfee, Intel Security, Европола и полиции Нидерландов.

Сообщается, что именно бельгийская полиция смогла определить местонахождение одного из управляющих серверов Cryakl. Перехватив контроль, полиция Бельгии (с помощью экспертов «Лаборатории Касперского») смогла получить ключи для дешифровки и предоставить их в свободное пользование на портале No More Ransom.

«Наш главный совет в случае атаки шифровальщика – не платить выкуп. Деньги, отправленные злоумышленникам, не дают вам никаких гарантий, но, поступая так, вы лишь помогаете киберпреступникам. Во всем мире эксперты по информационной безопасности непрерывно работают над тем, чтобы помочь жертвам шифровальщиков и дать им новейшие инструменты для восстановления файлов. И декриптор для Cryakl – очередное тому подтверждение», – говорит Антон Иванов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Фото: «Лаборатория Касперского»