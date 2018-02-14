ИБ-специалисты предупреждают о новых случаях и способах распространения скрытых майнеров. Теперь майнинговые вредоносы были обнаружены в 19 приложениях в Google Play, а также была замечена не совсем обычная криптоджекинговая кампания, ориентированная на пользователей Android.

Майнеры в Google Play

Специалисты компании Sophos опубликовали отчет на 13 страницах, в котором рассказали о том, как им удалось обнаружить в официальном каталоге приложений Google Play 19 приложений со скрытыми майнинговыми скриптами.

Исследователи считают, что все приложения были созданы одним и тем же автором или группой авторов. Так, во всех случаях скрипты Coinhive скрывались внутри HTML-файлов в директории /assets. Майнер срабатывал, когда жертва открывала вредоносное приложение, и зачастую он запускался на фоне, посредством использования WebView. Если же приложение, например, представляло собой «читалку» для новостей, майнинговый JavaScript работал вместе с самим приложением, наряду с легальным контентом.

По данным Sophos, приложения были добавлены в официальный каталог от лица четырех аккаунтов разработчиков, и это произошло еще в декабре 2017 года. Большинство приложений с трудом набрали 100-500 установок, но одно (extreme.action.wwe.wrestin) насчитывало от 100 до 500 тысяч установок. Полный список приложений доступен в отчете исследователей. В настоящее время все вредоносы уже удалены из каталога.

Также эксперты пишут, что помимо приложений, содержащих майнинговые скрипты Coinhive, ими были обнаружены еще 10 приложений, в которые была внедрена библиотека cpuminer, предназначенная для «добычи» Bitcoin и Litecoin. Исследователи присвоили этой угрозе название CoinMiner и сообщили, что приложения распространялись через сайт coandroid[.]ru.

Бесполезная CAPTCHA для пользователей Android

Еще об одной угрозе для пользователей Android предупредили эксперты компаний Malwarebytes и Avast. Исследователи заметили, что некоторые сайты отображают специальную «страницу-заглушку» для мобильных пользователей, на которой тем предлагают решить CAPTCHA и доказать, что они не роботы. Пока жертва занимается вводом данных, на ее устройстве работает майнер Coinhive.

Исследователи пишут, что это вредоносная кампания стартовала еще в ноябре 2017 года. На криптоджекинговые сайты пользователи Android-устройств попадают «благодаря» вредоносной рекламе и редиректам. Тогда как пользователей десктопных решений в таких случаях перенаправляют, к примеру, на сайты фальшивой технической поддержки, пользователям мобильных девайсов предлагают решить CAPTCHA для продолжения работы.

Интересно, что ввод CAPTCHA, в сущности, не приводит ни к чему, справившийся с задачей пользователь просто попадает на главную страницу Google. Преступники используют CAPTCHA в качестве отвлекающего маневра, чтобы чем-то занять пользователя, пока его устройство в фоновом режиме майнит Monero через скрипт Coinhive.

По данным специалистов, в этой кампании было задействовано как минимум пять доменов, хостившихся в одном месте и использовавших одинаковую CAPTCHA. Эксперты Malwarebytes подсчитали, что суммарно все пять доменов ежедневно посещали порядка 800 000 раз, и в среднем каждый пользователь проводил на сайте четыре минуты, решая CAPTCHA и «добывая» криптовалюту.

Эксперты затрудняются произвести оценку «заработанных» преступниками средств, так как пять доменов, которые удалось выявить, могут быть лишь верхушкой айсберга. Аналитики Malwarebytes полагают, что учитывая низкий хешрейт и непродолжительное время, которое жертвы проводили на сайтах, эта криптоджекинговая кампания приносит своим авторам не более нескольких тысяч долларов в месяц.