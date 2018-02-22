Конференция «Код ИБ», ориентирована на профессионалов данной области, в этом году охватит сразу 6 стран мира и 27 городов. В частности, 15 марта 2018 года мероприятие пройдет в Новосибирске уже в четвертый раз.

На конференции эксперты из Москвы и Новосибирска расскажут о главных трендах, технологиях и нюансах управления ИБ. Кроме того, состоится мозговой штурм, посвященный главным проблемам отрасли, а также поиску оптимальных решений для них.

В числе докладчиков на «Код ИБ» в Новосибирске выступят: Александр Бондаренко («Лаборатория Каперского»), совместно с «Киасофт» (Новосибирск), Игорь Пеннер (Группа компаний ТОНК, Москва), а также представители компаний «Доктор Веб», ESET, One Identity, StaffCop и так далее.

Ознакомиться с подробной программой мероприятия, а также пройти бесплатную регистрацию и аккредитацию, можно на официальном сайте конференции: novosibirsk.codeib.ru