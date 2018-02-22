Издание Torrent Freak пишет, что популярный «пиратский» торрнет-трекер SkyTorrents стал жертвой собственного успеха.

SkyTorrents появился около года тому назад, и тогда операторы сервиса сразу заявили, что на их сайте не будет никакой рекламы. Хотя многие отнеслись к этому заявлению со скепсисом, трекер быстро набрал популярность, и вокруг него собралась немалая пользовательская база.

«Сайт останется свободным от рекламы или будет закрыт. Когда наши собственные средства иссякнут, мы перейдем к сбору пожертвований. Также мы можем передать ресурс кому-либо еще, кто имеет аналогичные намерения, разделяет наши интересы и цели по достижению свободного от рекламы “пиратского” мира», — писали операторы SkyTorrents год назад.

К сожалению, ситуация развивалась по сценарию, который предполагали организаторы ресурса. SkyTorrents очень быстро дошел до стадии, когда сайт начал генерировать несколько миллионов посещений в день, трафик резко возрос, а вместе с ним увеличить и расходы на содержание ресурса. Так, ежемесячные расходы возросли до 1500 долларов, и хотя администраторы SkyTorrents попытались собирать пожертвования, это не слишком помогло.

В итоге даже сами пользователи стали уговаривать операторов трекера монетизировать ресурс посредством рекламы, так как пара рекламных баннеров – ничто по сравнению с перспективой закрытия сайта. Увы, администрация SkyTorrents твердо стояла на своем, в том числе из-за того, что реклама компрометирует приватность пользователей.

Так как деньги у команды в конечном итоге закончились, на этой неделе SkyTorrents все же прекратил работу, как и было обещано год назад. Однако трекер не просто ушел в оффлайн. После себя операторы ресурса отставили гигантскую базу, насчитывающую около 15 млн торрентов. Так, любой желающий может загрузить 444 гигабайта .torrent файлов, или скачать только хеши, которые «весят» 322 мегабайта. Команда SkyTorrents надеется, что кто-нибудь продолжит их дело и, воспользовавшись базой ресурса, возродит трекер, продолжив развивать идею свободного от рекламы «пиратского» пространства. Впрочем, как показала практика, быть ратующим за свободу информации альтруистом – весьма накладное хобби.