Вечером, 7 марта 2018 года по московскому времени, в сети начали появляться сообщения о взломе одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, Binance. Пользователи Reddit в панике сообщали о том, что все альткоины, хранившиеся на их аккаунтах, были проданы по рыночной цене и конвертированы в Bitcoin или Ethereum.

Вскоре представители биржи опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что им известно о происходящем, а вывод средств с Binance временно приостановлен. Вскоре в послании появилось обновление, согласно которому, взлом не затронул саму биржу, и большинство пользователей площадки так же не пострадали. Разработчики пишут, что жертвами неизвестных злоумышленников стали лишь те, кто пользовался API-ключами для торговых ботов и других сторонних сервисов.

В своем Twitter глава Binance Чанпен Джао (Changpeng Zhao) тоже поспешил успокоить общественность, заверив, что все средства пользователей целы. Также Джао напомнил о простых правилах безопасности, которые следует соблюдать трейдерам. Более подробную информацию о происшедшем глава компании пообещал обнародовать позже, отметив, что хакеры умудрились даже потерять деньги на этой попытке компрометации пользователей.

All funds are safe. There were irregularities in trading activity, automatic alarms triggered. Some accounts may have been compromised by phishing from before. We are still investigating. All funds are safe. — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) March 7, 2018

We have localized the irregular trades, they will be reversed. All funds are safe, thanks to the fast alarm. Please learn to secure your accounts against phishing. https://t.co/o3AGfYsWtW — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) March 7, 2018

Binance has reversed all irregular trades. All deposit, trading and withdrawal are resumed. will write a more detailed account of what happened shortly. Interestingly, the hackers lost coins during this attempt. We will donate this to Binance Charity. — CZ (not giving crypto away) (@cz_binance) March 7, 2018

В настоящее время в социальных сетях и на Reddit пользователи сообщают о том, что все неавторизованные транзакции отменяют, и средства возвращаются в кошельки. То есть сотрудники Binance действительно взяли ситуацию под контроль.

Пользователи и СМИ уже заметили, что во многих случаях средства на скомпрометированных аккаунтах не просто конвертировали в Bitcoin, на них также активно приобретали криптовалюту Viacoin (VIA). Стараниями мошенников курс VIA стремительно пошел вверх, а объем торгов возрос с обычных 1-4 млн долларов в день до 250 млн. Сколько злоумышленники могли заработать на таком пампе, пока остается только догадываться. Впрочем, стоит помнить о словах Джао, который уверен, что в итоге хакеры получили лишь убытки.

Слухи о взломе Binance, распространившиеся по сети со скоростью лесного пожара, повлияли на курсы основных криптовалют и на позиции рынка в целом. К примеру, Bitcoin «подешевел» почти на 1000 долларов.

Стоит отметить, что на курсы криптовалют повлияла не только паника из-за возможного взлома Binance, но также заявление представителей американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Они постановили, что все криптовалютные биржи и обменники (торгующие токенами, приравненными к ценными бумагам) должны пройти официальную регистрацию в SEC как брокеры, фондовые биржи или альтернативные торговые системы.