Вечером, 7 марта 2018 года по московскому времени, в сети начали появляться сообщения о взломе одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, Binance. Пользователи Reddit в панике сообщали о том, что все альткоины, хранившиеся на их аккаунтах, были проданы по рыночной цене и конвертированы в Bitcoin или Ethereum.

Вскоре представители биржи опубликовали официальное заявление, в котором сообщили, что им известно о происходящем, а вывод средств с Binance временно приостановлен. Вскоре в послании появилось обновление, согласно которому, взлом не затронул саму биржу, и большинство пользователей площадки так же не пострадали. Разработчики пишут, что жертвами неизвестных злоумышленников стали лишь те, кто пользовался API-ключами для торговых ботов и других сторонних сервисов.

В своем Twitter глава Binance Чанпен Джао (Changpeng Zhao) тоже поспешил успокоить общественность, заверив, что все средства пользователей целы. Также Джао напомнил о простых правилах безопасности, которые следует соблюдать трейдерам. Более подробную информацию о происшедшем глава компании пообещал обнародовать позже, отметив, что хакеры умудрились даже потерять деньги на этой попытке компрометации пользователей.

В настоящее время в социальных сетях и на Reddit пользователи сообщают о том, что все неавторизованные транзакции отменяют, и средства возвращаются в кошельки. То есть сотрудники Binance действительно взяли ситуацию под контроль.

Пользователи и СМИ уже заметили, что во многих случаях средства на скомпрометированных аккаунтах не просто конвертировали в Bitcoin, на них также активно приобретали криптовалюту Viacoin (VIA). Стараниями мошенников курс VIA стремительно пошел вверх, а объем торгов возрос с обычных 1-4 млн долларов в день до 250 млн. Сколько злоумышленники могли заработать на таком пампе, пока остается только догадываться. Впрочем, стоит помнить о словах Джао, который уверен, что в итоге хакеры получили лишь убытки.

Слухи о взломе Binance, распространившиеся по сети со скоростью лесного пожара, повлияли на курсы основных криптовалют и на позиции рынка в целом. К примеру, Bitcoin «подешевел» почти на 1000 долларов.

Стоит отметить, что на курсы криптовалют повлияла не только паника из-за возможного взлома Binance, но также заявление представителей американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Они постановили, что все криптовалютные биржи и обменники (торгующие токенами, приравненными к ценными бумагам) должны пройти официальную регистрацию в SEC как брокеры, фондовые биржи или альтернативные торговые системы.

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