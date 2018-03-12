Конец февраля и начало марта 2018 года ознаменовались мощнейшими DDoS-атаками, достигавшими рекордной мощности 1,7 Тб/сек за счет Memcached-амплификации. Ранее в сети уже были опубликованы решения для автоматизации таких атак, а специалисты по информационной безопасности предложили несколько вариантов защиты, также призвав всех операторов Memcached-серверов как можно скорее обезопасить свои машины, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Теперь независимый ИБ-эксперт Амир Хашаяр Мохаммади (Amir Khashayar Mohammadi) опубликовал на GitHub исходные коды написанной на Python утилиты Memfixed, которая призвана автоматизировать защиту от усиленных через Memcached DDoS-атак. Довольно иронично, но на прошлой неделе именно Мохаммади выложил в открытый доступ утилиту Memcacrashed, предназначенную для организации Memcached-атак.

Защитное решение Мохаммади использует и автоматизирует метод, предложенный самими разработчиками Memcached, а также компании Corero. Напомню, что эксперты предложили использовать для защиты от уже начавшихся атак команды flush_all и shutdown, которые жертва может отправить на IP-адреса серверов, с которых исходит DDoS. Так, команда flush_all помогает очистить кеш сервера, избавив его от вредоносных пакетов, а команда shutdown приводит к остановке работы демона memcached.

Единственная проблема заключается в том, что использование Memfixed во многих странах может являться противозаконным, так как пользователь отдает команды чужому серверу, который ему не принадлежит, и изменяет его поведение, на что так же не имеет права.