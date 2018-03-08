Одним из главных событий последних недель можно назвать мощнейшие DDoS-атаки, достигавшие мощности 1,7 Тб/сек за счет Memcached-амплификации. Теперь в сети были опубликованы PoC-утилиты для организации таких атак, а также IP-адреса 17 000 уязвимых серверов. Но практически одновременно с этим специалисты компании Corero Network Security сообщили, что нашли способ защиты.

Напомню, что злоумышленники научились использовать для амплификации DDoS-атак серверы Memcached, что позволяет усилить атаку более чем в 50 000 раз. Данный метод впервые был описан (PDF) в ноябре 2017 года группой исследователей 0Kee Team из компании Qihoo 360. Тогда эксперты предрекали, что из-за эксплуатации Memcached-серверов мы увидим DDoS-атаки мощностью вплоть до 2 Тб/сек.

Вновь о таком методе амплификации заговорили в конце февраля и начале марта 2018 года. Тогда компании Qrator Labs, Cloudflare, Arbor Networks и Qihoo 360 практически одновременно сообщили о том, что преступники действительно начали использовать Memcached для амплификации DDoS-атак, и отчитались от отражении атак мощностью 260-480 Гб/сек. Затем на GitHub обрушилась атака мощностью 1,35 Тб/сек, а также были  зафиксированы случаи вымогательских DDoS-атак, тоже усиленных при помощи Memcached.

Эксплоиты

Сразу три proof-of-concept утилиты для организации DDoS-атак с амплификацией посредством Memcached были опубликованы в сети.

Первая утилита — это написанный на Python скрипт Memcacrashed.py, который сканирует Shodan в поисках уязвимых Memcached-серверов. Скрипт позволяет пользователю сразу же использовать полученные IP-адреса для усиления DDoS-атаки. Автором данного решения является ИБ-специалист, ведущий блог Spuz.me.

Вторая утилита была опубликована на Pastebin еще в начале текущей недели, ее автор неизвестен. Инструмент написан на C и комплектуется списком из 17 000 IP-адресов, принадлежащих уязвимым Memcached-серверам. Скрипт запускает DDoS-атаку, используя адреса из списка для ее амплификации.

Еще один способ организации Memcached-атак был опубликован ИБ-специалистом в Twitter, и весь код уместился в одно сообщение.

К сожалению, невзирая на терабитные DDoS-атаки, количество уязвимых Memcached-серверов в сети убывает очень медленно. К примеру, известный исследователь и глава GDI Foundation Виктор Геверс (Victor Gevers) уже более двух лет пытается исправить сложившуюся ситуация, связывается с владельцами проблемных серверов и объясняет им, как обезопасить себя и окружающих.

«Очень жаль видеть, что после двух лет предупреждений DDoS-атаки все-таки начали происходить. Иногда очень не хочется оказаться правым, — рассказал Геверс журналистам Bleeping Computer. — Находить владельцев [уязвимых серверов], предупреждать их о рисках и заставлять действовать, это очень практически тщетно. Дело в том, что риска утечки данных нет, и люди зачастую вообще не отвечают на наши электронные письма.

Угроза мощных DDoS-атак никуда не исчезнет. Теперь, когда написаны PoC-решения и опубликованы готовые списки [уязвимых серверов], уже на следующей неделе нас ожидает значительный рост амплифицированных посредством Memcached атак».

Защита

Хочется надеяться, что мрачные предсказания Виктора Геверса не воплотятся в жизнь, ведь далеко не все ИБ-специалисты работали над PoC-утилитами для организации атак. Например, эксперты компании Corero Network Security искали возможные способы решения проблемы и сообщают, что им удалось найти «рубильник», способный прекратить Memcached-DDoS.

Еще неделю назад один из разработчиков Memcached предложил использовать для защиты от уже начавшихся атак команды flush_all и shutdown, которые жертва может отправить на серверы, с которых исходит DDoS.

Этот совет оставался незамеченным вплоть до 7 марта 2018 года, пока специалисты Corero Network Security не опубликовали пресс-релиз, посвященный Memcached-атакам. Разработчики компании пишут, что их решение для защиты от DDoS-атак было обновлено и теперь содержит «стопроцентно эффективный» способ их пресечения. Как не трудно догадаться, специалисты взяли на вооружение совет разработчика Memcached, и используют flush_all, подчеркивая, что никаких минусов у данного метода просто нет.

Применить этот метод, в теории, может любая компания, даже если она не может позволит себе услуги специальных защитных сервисов. Достаточно создать скрипты, которые будут отсылать атакующим серверам команды shutdown и flush_all, заставляя те очистить кеш от вредоносных пакетов.

Также стоит отметить, что разработчики Memcached выпустили обновленную версию своего продукта, Memcached v1.5.6, в которой была исправлена уязвимость CVE-2018-1000115. Дело в том, что по умолчанию Memcached-серверы доступны через порт 11211, и именно эту особенность злоумышленники используют для амплификации атак. Своим исправлением разработчики изменили конфигурацию по умолчанию, отключив протокол UDP «из коробки».

Огласка в СМИ и патч, выпущенный разработчиками, похоже, делают свое дело. Так, специалисты компании Rapid7 сообщили, что количество уязвимых Memcached-серверов с открытым портом 11211 все же начало снижаться. По данным компании, 1 марта 2018 года их число равнялось 18 000, но уже 5 марта 2018 года оно снизилось до 12 000.

Похожую картину наблюдает и вышеупомянутый Виктор Геверс, о чем эксперт сообщил у себя в Twitter. Он пишет, что утром 8 марта 2018 года количество уязвимых серверов равнялось 107 431, согласно статистике Shodan, и постепенно продолжает снижаться.



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