На прошлой неделе компания Facebook оказалась в центре масштабного скандала. Стало известно, что несколько лет назад британская компания Cambridge Analytica сумела заполучить информацию о 50 млн пользователях Facebook (без их ведома), причем сбор данных осуществлялся под видом проведения простого опроса, для участия в котором нужно было войти через Facebook.

Таки образом было «опрошено» около 270 000 человек, но в то время API социальной сети позволял собрать данные о друзьях этих пользователей, что в итоге принесло и «исследователям» информацию о 50 млн человек. Затем эти данные были использованы для составления психологических портретов и разработки персонализированной рекламы. Так как основным вектором работы Cambridge Analytica являются алгоритмы анализа политических предпочтений избирателей, данные 50 млн пользователей социальной сети были использованы во время десятков избирательных кампаний в различных странах мира.

В итоге Facebook обвинили в наплевательском отношении к данным своих пользователей, халатности и замалчивании случившегося; Cambridge Analytica подозревают едва ли не в связях со спецслужбами и влиянии на результаты выборов; а также весь мир заговорил о том, какая огромная ответственность лежит на компаниях, с которым пользователи сами с радостью делятся своими личными данными (и какая это кладезь материала для маркетологов, политологов и многих других).

В конце прошлой недели Facebook прервала затянувшееся молчание, и Марк Цукерберг начал приносить извинения от лица всей компании. Но это уже не остановило массовую кампанию в социальных сетях, которая обзавелась «говорящим» хештегом #deletefacebook. Акцию по удалению учетной записи в социальной сети поддержали многие известные личности, включая сооснователя WhatsApp Брайана Актона (напомню, что WhatsApp принадлежит Facebook, но Актон более не работает в компании) и даже Илона Маска, который стер из Facebook аккаунты SpaceX и Tesla. На этом фоне на Facebook ожидаемо посыпались судебные иски, а акции компании значительно потеряли в цене.

Но когда первые полосы СМИ во всем мире еще прочно занимала история Cambridge Analytica, журналисты издания ArsTechnica и ИБ-исследователи обнаружили, что в распоряжении Facebook было куда больше их личных данных, чем они полагали.

Дело в том, что когда кампании #deletefacebook набрала популярность, многие специалисты стали рекомендовать пользователям перед удалением учетной записи Facebook скачать архив со всей своей информацией. Вскоре в сети стали появляться многочисленные сообщения от людей, которые поступили именно так и с удивлением обнаружили в полученных архивах метаданные обо всех звонках, SMS- и MMS-сообщениях за последние несколько лет. Архивы содержали имена контактов, телефонные номера, продолжительность звонков, даты и так далее.

Downloaded my facebook data as a ZIP file

Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD

— Dylan McKay (@dylanmckaynz) March 21, 2018