XDA Developers сообщает, что компания Google начала отказывать несертифицированным устройствам в доступе к своим приложениям и сервисам.

Дело в том, что исходный код Android Open Source Project является бесплатным и опенсорсным, фактически, им могут пользоваться все желающие. Однако сервисы и официальные приложения Google (такие как Play Store, Gmail, Google Maps и так далее) «в комплект» не входят и свободными не являются. Google лицензирует эти приложения для производителей устройств, которые, в свою очередь, в ответ должны выполнить ряд требований компании. В частности, коллекция дефолтных приложений для Android должна поставляться только вся и полностью, приложения соответствовать определенным условиям размещения, а также само устройство, на которое приложения устанавливаются, должно соответствовать длинному списку требований к совместимости.

Производители, чьи гаджеты не прошли такую сертификацию, не имеют права использовать торговую марку Android и, по сути, работают с форками ОС Google. Наиболее известным форком такого рода можно назвать устройства компании Amazon (в частности серию Kindle Fire). К тому же большинство китайских устройств тоже работают на базе форков Android.

И хотя официально приложения Google могут распространятся лишь в предустановленном на устройство виде, прямо «из коробки», они так же свободно доступны в сети, на множестве форумов, сайтах кастомных прошивок, сторонних каталогах приложений и так далее. Таким образом, при желании любой пользователь и даже производитель, не прошедший «сертификацию», может установить приложения Google на свой гаджет.

По данным XDA Developers, с середины марта 2018 года разработчики Google начали бороться с таким поведением более агрессивно. Теперь попытка установить официальные приложения Google на несертифицированное устройство оборачиваются ошибкой. Google попросту не позволяет залогиниться в свои сервисы во время установки, сообщая, что данное устройство не проходило сертификацию.

Вариантов решения проблемы пользователю предлагают немного, в сущности, рядовому юзеру остается лишь жаловаться производителю. Впрочем, как можно увидеть на иллюстрации выше, в самом низу сообщения все же есть опция для пользователей кастомных Android-прошивок. Google предлагает зарегистрировать такие устройства по адресу g.co/androiddeviceregistration, привязав их к своему аккаунту Google. Правда для этого потребуется ввести уникальный идентификатор (Android ID) гаджета, что, к сожалению, может стать проблемой для неподготовленных пользователей. Android ID устанавливается при первом запуске устройства (и генерируется заново после сброса к заводским настройкам), представлен в шестнадцатеричном (hex) виде, и увидеть его можно лишь при помощи специальных утилит.

Еще одной проблемой может стать тот факт, что вручную Google позволяет зарегистрировать максимум 100 устройств на одного пользователя. То есть любители экспериментировать, менять прошивки и устройства, могут исчерпать этот лимит и в итоге останутся без официальных приложений Google.