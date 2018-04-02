В официальном блоге представители компании Google анонсировали скорое прекращение работы сервиса для сокращения ссылок goo.gl, запущенного в далеком 2009 году. Разработчики пишут, что с тех пор утекло много воды, на рынке появилось множество аналогичных проектов, а потом мобильные устройства, голосовые ассистенты и приложения вообще изменили интернет до неузнаваемости. По мнению Google, в настоящее время в сервисе для сокращения ссылок более нет нужды.

С 13 апреля 2018 года компания начнет использовать вместо goo.gl «интеллектуальные», динамические ссылки Firebase (Firebase Dynamic Links, FDL). После указанной даты анонимные и новые пользователи более не смогут создавать новые ссылки goo.gl. В качестве альтернативы Google предлагает использовать уже упомянутый Firebase или услуги сервисов Bitly и Ow.ly.

Также сообщается, что консоль goo.gl будет доступна зарегистрированным пользователям, уже имеющим короткие ссылки, до 30 марта 2019 года. По истечении этого срока все ссылки (а также связанная с ними аналитика) перестанут работать окончательно.