ИБ-специалисты сразу нескольких фирм обнаружили интересную тенденцию в киберкриминальной среде. Встроенное в Windows решение для работы с сертификатами, CertUtil, используется для установки малвари.

В нормальных обстоятельствах Certutil.exe применяется для установки, удаления, бэкапа и выполнения других функций, связанных с работой сертификатов (в том числе, хранящихся в Windows). Так, одной из возможностей этого инструмента является загрузка сертификатов или любых других файлов с удаленного URL-адреса, для последующего сохранения в виде локального файла: certutil.exe -urlcache -split -f [URL] output.file. И еще в 2017 году специалисты по информационной безопасности выражали опасение, что эта функция может быть использована для загрузки малвари.

Дело в том, что в некоторых случаях преступникам будет удобнее использовать легитимную CertUtil для загрузки, так как зараженный компьютер может быть защищен, и неизвестным приложениям может быть запрещена загрузка чего бы то ни было. В таких ситуациях встроенное в Windows решение оказывается очень кстати.

Издание Bleeping Computer сообщает, что в последнее время на злоупотребление Certutil обратили внимание сразу несколько ИБ-специалистов. Так, Ксавье Мертенс (Xavier Mertens) опубликовал заметку, посвященную эксплуатации CertUtil злоумышленниками. Эксперт рассказывает, что атакующие не просто загружают малварь на зараженные машины, используя легитимный инструмент, но и маскируют свою полезную нагрузку с помощью base64, так что файл кажется защитным решениям безобидным текстом. Уже после загрузки файла, злоумышленники обращаются к команде certutil.exe -decode и преобразуют угрозу обратно в исполняемый файл. Такой метод позволяет хакерам оставаться незамеченными как можно дольше.

Также о злоупотреблении CertUtil пишут специалисты F5 Labs и «Лаборатории Касперского». Аналитики F5 Labs рассказали, что недавно ими была обнаружена кампания, в которой злоумышленники используют CertUtil.exe для атак на Windows-системы и устанавливают на них майнер криптовалюты Electroneum. В свою очередь, эксперт «Лаборатории Касперского» Фабио Ассолини (Fabio Assolini) сообщает, что данный метод уже довольно давно взяли на вооружение бразильские злоумышленники.

Brazilian coders are already abusing this tool for some time, using to install more malware…

— Fabio Assolini (@assolini) April 4, 2018