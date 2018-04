На прошлой неделе мы рассказывали о критической уязвимости CVE-2018-0171, которая была обнаружена в составе Cisco IOS Software и Cisco IOS XE Software и набрала 9,8 балла по шкале CVSS. Проблема связана с некорректной валидацией пакетов в клиенте Cisco Smart Install (SMI). Так как разработчики Cisco уже выпустили патчи для обнаруженного бага, исследователи опубликовали не только описание проблемы, но и proof-of-concept эксплоит. Для эксплуатации этой проблемы атакующему достаточно обратиться к TCP-порту 4786, который открыт по умолчанию, что в итоге ставит уязвимые коммутаторы Cisco перед угрозой перед неаутентифицированной RCE-атаки.

Кроме того, на прошлой неделе эксперты Cisco Talos опубликовали предупреждение, так же связанное с SMI, однако не имеющее отношения к вышеупомянутой уязвимости. Специалисты предупреждали, что правительственные хакеры атакуют неправильно сконфигурированные устройства Cisco. По информации компании, администраторы зачастую не отключают протокол Smart Install должным образом, в результате чего устройства постоянно находятся в режиме ожидания новых команд на установку и конфигурацию. Так, массовые сканирования, призванные обнаружить коммутаторы с открытыми портами 4786 начались еще в феврале 2017 года, прекратились в октябре 2017 года, а затем возобновились текущей весной.

В частности, аналитики Cisco Talos ссылались на недавнее предупреждение US-CERT, в котором сообщалось, что связанные с российскими властями хак-группы, известные под кодовыми именами Dragonfly, Crouching Yeti и Energetic Bear, пытаются атаковать объекты ключевой инфраструктуры США.

В минувшую пятницу и субботу стало понятно, что ИБ-эксперты предупреждали об опасности совсем не зря. Хакерская группа, судя по всему, называющая себя JHT, атаковала уязвимые устройства Cisco, сосредоточив свои усилия на Иране и России. Одними из первых на происходящее обратили внимание специалисты «Лаборатории Касперского».

«Некая группировка использует уязвимость в программе под названием Cisco Smart Install Client, чтобы получить возможность исполнять произвольный код на устройстве. Злоумышленники перезаписывают образ системы Cisco IOS и меняют конфигурационный файл, оставляя в нем послание «Do not mess with our elections» («Не вмешивайтесь в наши выборы»)», — сообщили аналитики «Лаборатории Касперского» и проиллюстрировали свои слова скриншотом, которой можно увидеть ниже.