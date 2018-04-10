Издание Vice Motherboard в очередной раз обратило внимание на то, как компания Apple борется с неофициальными сервисными центрами, предлагающими услуги по ремонту «яблочных» гаджетов.

Уже давно Apple всеми средствами усложняет жизнь «несертифицированным» сервисным центрам. К примеру, в еще в 2016 году журналисты издания The Guardian и команда проекта iFixit привлекли внимание общественности к интересной проблеме. Тогда выяснилось, что после релиза iOS 9 устройства Apple могут превратиться в «кирпич», если ремонт гаджета был произведен в неофициальном сервисе, а в ходе починки заменили сканер отпечатков пальцев Touch ID (встроенный в кнопку «Домой») или кабель, которым тот подключается к плате. Эта проблема получила название «Ошибка 53», по коду ошибки, которую отображает превратившийся в «кирпич» смартфон.

В 2016 году ситуация разрешилась в пользу пострадавших пользователей, и Apple была вынуждена исправить этот «баг» и извиниться. Однако в 2017 году похожая судьба настигла iPhone 7: очередное обновление iOS отключило всю touch-функциональность на устройствах, которые ранее побывали в сторонних сервисах. Сначала представители Apple объясняли, что неофициальные запчасти небезопасны и могут работать некорректно, но потом, под давлением СМИ и пользователей, все же уступили и вновь «откатили» опубликованный патч, вернув пострадавшие гаджеты в строй.

Журналисты Vice Motherboard пишут, что после второго инцидента посыл Apple стал окончательно понятен: компания «подавала сигнал» владельцам сторонних сервисов, давая понять, что простое обновление ПО способно лишить устройство, побывавшее в неофициальном ремонте, ключевой функциональности.

Издание цитирует Майкла Обердика (Michael Oberdick), владельца и основателя фирмы iOutlet, занимающейся ремонтом и обслуживанием техники Apple. Глава iOutlet сообщил, что в этом году его фирма умышленно не бралась за починку iPhone 8, ожидая нового «выпада» со стороны Apple. Обердик не прогадал: в конце марта 2018 года вышло обновление до iOS 11.3, которое лишило iPhone 8, которым неофициально заменяли экран, пресловутой touch-функциональности.

Также же с журналистами согласился побеседовать Аакшай Крипалани (Aakshay Kripalani), владелец другой фирмы, Injured Gadgets, которая так же занимается ремонтом, восстановлением и продажей техники Apple. Крипалани рассказал, что мартовское обновление спровоцировало более 2000 обращений от раздосадованных клиентов, которые ранее приобрели или отремонтировали через Injured Gadgets смартфон, а в итоге оказались с едва работающим устройством на руках.

Не забыли специалисты упомянуть и огромные проблемы с ремонтом iPhone X, которые были обнаружены вскоре после старта продаж смартфона. В частности, Обердик объяснил, что неофициально заменить фронтальную камеру устройства, в сущности, невозможно, так как она сопряжена с логической платой и отвечает за работу функциональности Face ID. Чтобы после ремонта Face ID продолжила работать, чинить устройство придется в официальном сервисном центре Apple, которые представлены далеко не во всех странах мира, а зачастую даже в США находятся вовсе не поблизости.

Представители Apple не ответили на запрос Vice Motherboard и никак не прокомментировали выход патча, в очередной раз «сломавшего» множество iPhone.

Фото: ifixit