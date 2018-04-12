В начале апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский суд города Москвы с иском о блокировке Telegram. Как выяснилось, суд назначил предварительную «беседу» на утро сегодняшнего дня, 12 апреля 2018 года, о чем представителей мессенджера никто не уведомил.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков писал в своем Telegram-канале:

«Таганский суд 10 апреля принял его [иск] и назначил «беседу» на 10:00 час. 12 апреля. Telegram при этом уведомлен не был. Произошло это по телефону после опубликованной информации и звонков журналистов в суд. Секретарь суда позвонила адвокату Дмитрию Динзе, находящемуся в Крыму на судебном процессе. Ни иска, ни письменных уведомлений, ничего ни в Telegram, ни его представителям не приходило. С кем там и о чем собралась беседовать судья Смолина завтра, неясно. После многочисленных звонков журналистов с вопросом, а почему истец в карточке дела есть, а ответчика в лице Telegram нет, прессек суда соизволила пояснить: «Мессенджер Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо». Чтобы было понятно, Telegram — иностранная компания, полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями. Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен. Поскольку Telegram-таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено».

Как выяснилось сегодня, это ходатайство суд во внимание не принял, и беседа состоялась без представителей Telegram.

«Интерфакс» сообщает, что судья Юлия Смолина назначила фактическое рассмотрение дела уже на завтра, 13 апреля 2018 года. Более того, присутствовавшие на встрече представители Роскомнадзора потребовали немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска.

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — цитирует представителя регулятора «Интерфакс».

Кроме того, сегодня суд также удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о привлечении к Федеральной службы безопасности России делу в качестве третьего лица.

«Суетливое правосудие», — комментирует у себя в Teleram Павел Чиков.

Таким образом, решение о блокировке мессенджера может быть принято уже завтра. Впрочем вряд ли блокировку стоит ожидать так же быстро. Дело в том, что после принятия судебного решения о блокировке мессенджера юристы Telegram будут его оспаривать. Если апелляция «провалится», блокировку утвердят повторно, Роскомнадзор направит разработчикам мессенджера еще одно предупреждение, и только после его невыполнения дело дойдет до фактической процедуры блокировки.