В прошлую пятницу, 13 апреля 2018 года, стало известно, что суд вынес решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. В сети в огромном количестве стали появляться посты и статьи, рассказывающие о возможных методах обхода грядущей блокировки, и очень часто в этих материалах можно было встретить упоминание популярного бесплатного сервиса Opera VPN.

Дошло до того, что в пятницу приложение Opera VPN вышло в лидеры App Store, возглавив топ запросов пользователей. Очевидно, разработчикам сервиса, такое внимание со стороны пользователей пришлось не по нраву, особенно учитывая тот факт, что Opera Software AS еще в 2017 году зарегистрировалась в российском реестре распространителей информации. То есть компания определенно собиралась исполнять законы РФ.

Информация о закрытии Opera VPN появилась в сети еще в конце прошлой недели, однако тогда никаких официальных подтверждений этим сообщениям не было. Более того, 13 апреля представители Opera и вовсе опровергли слух о закрытии сервиса в беседе с журналистами «Медузы».

Тем не менее, в итоге слухи оказались правдивы. Теперь прощальное сообщение опубликовано уже и на официальном сайте Opera VPN. Разработчики пишут, что сервис прекратит работу через две недели, 30 апреля 2018 года, после чего поддержка приложений для iOS и Android будет прекращена. От каких-либо официальных комментариев представители компании теперь воздерживаются, а причины закрытия сервиса не разглашаются.

Однако без VPN пользователи, похоже, не останутся. Так, официальное сообщение гласит, что всем клиентам платного сервиса Opera Gold будет предложен год бесплатного использования SurfEasy Ultra VPN. Отмечается, что сервис поддерживает такие платформы, как Windows, Mac, iOS, Android и Amazon. «Простым смертным» предлагают другой, не менее интересный вариант: 80% скидки на сервис SurfEasy Total VPN, причем его поддержка будет реализована непосредственно в новейших версиях приложений Opera VPN для iOS и Android.

В сообщении отмечается, что SurfEasy существует с 2011 года, имеет аптайм 99,9% времени, не хранит никакие логи и данные клиентов, и в целом представляет собой надежный и проверенный сервис.

Любопытный факт: до 2017 года компания SurfEasy принадлежала самой Opera Software, однако в прошлом году бизнес выкупила Symantec.