В Таганском суде города Москвы состоялось слушание дела о блокировке Telegram. Суд заключил, что необходимо установить ограничение доступа к мессенджеру на территории России

Юристы Telegram на слушании не присутствовали

Сразу нужно отметить, что юристы международной правозащитной организации «Агора», представляющие интересы компании Telegram Messenger LLP, на заседании не присутствовали. Дело в том, что вчера, 12 апреля 2018 года, Павел Дуров запретил адвокатам участвовать в судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, «дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием». Об этом в твоем Telegram-канале сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Чуть позже сами юристы «Агоры» прокомментировали журналистам «РИА Новости», почему Павел Дуров запретил им присутствовать на заседании.

«В настоящем процессе судом были нарушены все элементарные основы, связанные с подготовкой дела», — издание цитирует адвоката Рамиля Ахметгалиева. — Наше исковое заявление об обжаловании приказа ФСБ мы направили еще в декабре. Суд ФСБ и Минюсту дал январь, февраль и половину марта на подготовку к процессу, убедился, что мы тоже получили их возражения, и лишь после этого провел судебное заседание. И поэтому в данном случае все процедурные вопросы и нормы четко прописаны в процессуальном кодексе».

Представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин уточняет, что «суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться», что представляющие интересы администрации мессенджера юристы расценили «как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики».

Тем не менее, вечером 12 апреля юристы «Агоры» направили по факсу в суд еще одно ходатайство, попросив отложить судебное заседание «на разумный срок» и устранить процессуальные нарушения (копию документа можно увидеть ниже).

«Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушают право на защиту. Нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев. Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения», — гласил документ, подписанный Дмитрием Динзе.

На заседании представители Роскомнадзора и ФСБ попросили данное ходатайство не удовлетворять, так как, по их данным, суд надлежащим образом уведомлял Telegram о заседании. В итоге судья Юлия Смолина ходатайство Динзе отклонила, отметив, что это «злоупотреблением правом».

Аргументация Роскомнадзора и ФСБ

Представители Роскомнадзора и ФСБ заявили, что сделали все возможное для того, чтобы Telegram исполнил закон и напомнили суду, что мессенджер уже был оштрафован на 800 000 рублей за совершение административного правонарушения: отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Напомним, что именно после этого Telegram заручился поддержкой юристов «Агоры» и обратился в суд с ответным иском. Компания требовала признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 («Об утверждении Порядка представления организаторами распространения информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Фактически Teleram попыталя доказать, что данный приказ противоречит закону об информации, закону о ФСБ, а также принят неуполномоченным органом с превышением полномочий. 20 марта 2018 года компания суд проиграла.

Говорили на суде и о том, что зарегистрированные в реестре распространителей информации компании обязаны исполнять свои обязанности, которые на них возлагает закон, и «думать о безопасности».

«Роскомнадзор совершил все действия для того, чтобы Telegram исполнил закон. Роскомнадзором было сформировано и представлено заявление, в котором мы просим ограничить доступ к Telegram. Роскомнадзор также, в целях исполнения решения, вчера подавал ходатайство о немедленном исполнении решения, потому что сведения, которые распространяются в Telegram, может содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу РФ и всем гражданам, в том числе пользователям мессенджера», — представителя Роскомнадзора Марию Смелянскую цитируют журналисты «Медиазоны», присутствовавшие на заседании.

«Представители мессенджера Telegram не предоставили ключей для расшифрования сообщений, а также сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей, — позицию Роскомнадзора ожидаемо поддержала представитель ФСБ Костина. — Telegram должен знать свои обязанности и принять все меры для их исполнения».

Итог

Проведя в совещательной комнате более получаса (это дольше, чем шло обсуждение иска Роскомнадзора, занявшее около 20 минут), судья Юлия Смолина вернулась в зал суда и огласила свое решение. Иск Роскомнадзора был удовлетворен, то есть было принято решение установить ограничение доступ к мессенджеру на территории России. Теперь Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий для приема, доставки, написания сообщений в Telegram.

Также напомню, что вчера представители регулятора попросили, чтобы в случае удовлетворения иска мессенджер был заблокирован немедленно. Сегодня, 13 апреля 2018 года, судья Смолина подчеркнула, что решение подлежит немедленному исполнению. Ограничения могут быть сняты, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Глава «Агоры», Павел Чиков, прокомментировал решение суда следующим образом:

«Таганский суд Москвы в присутствии Роскомнадзора и ФСБ сегодня принял ряд важных решений: Доказал, что контора не читает мессенджеры, особенно, использующие сплошное шифрование.

Указал на Telegram, как наиболее безопасный мессенджер.

Подтолкнул сотни тысяч рядовых российских пользователей к изучению прокси и VPN. Суд обеспечил технологический прорыв, вытащив средства обхода из маргинальной среди гиков в мейнстрим.

Увеличил число хейтеров нынешней власти на несколько миллионов человек.

Продемонстрировал снова и снова, что судебная система истово обслуживает интересы власти, более не заботясь даже об элементарных внешних приличиях. Суд открыто противопоставил себя общественным интересам.

Отнес Россию к странам, где торжествует человеконенавистничество, рубят головы и воюют с прогрессом и свободой.

Показал всем глобальным интернет-сервисам качество российского правосудия и нацеленность политического режима. Ни на какие договоренности и уступки при таких раскладах идти невозможно».

][ продолжит следить за развитием ситуации.

UPD

👨‍⚖️ Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства. pic.twitter.com/O6PLYlq2SA — Роскомнадзор (@roscomnadzor) April 13, 2018

Представитель правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин сообщил журналистам «Интерфакс«, что юристы Telegram обжалуют решение суда о блокировке мессенджера.