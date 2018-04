ИБ-специалисты и просто умные люди совсем не просто так предостерегают криптовалютных инвесторов от разглашения информации о своих доходах. Как правило, подобным грешат блогеры, не упускающие возможности похвастаться своим криптовалютным портфелем и заработанными на биржах и инвестициях суммами.

Инцидент, произошедший с блогером, ютюбером и инвестором Яном Балина (Ian Balina) наглядно иллюстрирует, почему информацией о своих доходах не стоит хвастаться в интернете. Несколько дней назад Балина стримил на YouTube очередное ICO-ревью и прямо во время трансляции обнаружил, что его взломали.

Инвестор заметил, что не может войти в Google Spreadsheet, где он отслеживал ICO (очевидно, аккаунт на тот момент уже был скомпрометирован), а зрители в чате стали сообщать, что с его аккаунтов исчезают средства. Балина был вынужден экстренно прервать стрим, чтобы разобраться в происходящем.

Ранее блогер нередко хвастался в социальных сетях своим криптовалютным портфелем. К примеру, в минувшие выходные он опубликовал в Twitter скриншот своих миллионных криптовалютных «сбережений».

Как выяснилось, странности во время стрима действительно оказались взломом. В общей сложности блогер лишился примерно 2 000 000 долларов в криптовалютном эквиваленте. Впрочем, Балина пишет, что деньги его не волнуют, а свой урок он выучил и запомнил. Теперь он просит своих подписчиков помочь поймать злоумышленников (правоохранительные органы тоже работают над расследованием случившегося).

Crypto Family, I need you now more than ever. I ended today's live stream b/c I am being hacked. I'm not worried about the money. I learned my lesson. I only care about catching the hacker. Please email any information to ibalina88@gmail.com. Thank you all the support. $ETH $BTC

— Ian Balina (@DiaryofaMadeMan) April 16, 2018