В связи с событиями, развернувшимися вокруг блокировки мессенджера Telegram, представители Роскомнадзора с самого начала текущей недели регулярно общаются с прессой и отвечают на самые разные вопросы. Так, вчера «Известия» опубликовали объемное интервью с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым.

Когда главу ведомства спросили, как сейчас обстоит ситуация с Facebook (слухи о возможной блокировке социальной сети циркулируют с прошлого года), Жаров ответил, что встречается с представителями компании примерно раз в полгода и, вопреки распространенному мнению, в Роскомнадзоре нет никаких «особых отношений» с Facebook.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сообщил Жаров.

Впрочем, от каких-либо конкретных прогнозов глава регулятора воздержался, заметив, что сам ответ на этот вопрос журналиста может стать «еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства».

Напомним, что в настоящий момент в реестре запрещенных сайтов находятся около 16,5 млн IP-адресов, подавляющее большинство которых принадлежат компаниями Amazon и Google, попавшим в списки из-за Telegram. До начала блокировки мессенджера счет заблокированных ресурсов шел лишь на сотни тысяч (за все годы работы Роскомнадзора).