13 апреля 2018 года в Таганском суде города Москвы состоялось слушание дела о блокировке Telegram. Суд заключил, что необходимо установить ограничение доступа к мессенджеру на территории России, причем судья подчеркнула, что решение подлежит немедленному исполнению.
Еще в конце прошлой недели СМИ стало известно, что Роскомнадзор намеревается начать блокировку с сегодняшнего дня, 16 апреля 2018 года. Так и произошло: в первой половине дня мессенджер начали блокировать, а представители регулятора сообщили, что также будут добиваться удаления Telegram из App Store и Google Play.
Павел Дуров прокомментировал начало блокировки на своей странице «ВКонтакте» следующим образом:
Интересно, что во второй половине дня СМИ и пользователи заметили, что под блокировку также попали сотни тысяч (а в настоящий момент уже около 2 000 000) IP-адресов Amazon и Google. Судя по всему, повторяется ситуация, недавно возникшая из-за интернет-рации Zello. Напомню, что разработчики Zello пользовались услугами Amazon Web Service, постоянно меняя адреса, чтобы избежать блокировок. В итоге Роскомнадзор начал блокировать адреса AWS, и представители Amazon попросили Zello прекратить использовать Amazon AWS для подобной деятельности.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил СМИ, что регулятор начал блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Также, по пока неофициальным данным, под блокировку попали и адреса Google.
«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — говорит Жаров.
Более того, представители Роскомнадзора пообещали изучить VPN и прокси-сервисы, которые позволяют пользователям обходить блокировку, а по результатам проверки собираются «принять меры».
«Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется. По результатам будут приниматься конкретные решения. В решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица». То есть, в том числе и на компании — владельцев VPN и прокси-сервисов», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс».
Об этой активности регулятора пишет и глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков:
«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует — призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры. Вразнос пошла служба».
Судя по всему, из-за блокировок Amazon уже возникают проблемы и у других сервисов. К примеру, о сбоях в работе сервиса сообщает официальный Twitter мессенджера Viber.
Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису.
— Viber (@Viber) April 16, 2018
iefimoff@gmail.com
16.04.2018 at 22:59
Вот и заблокировали бы secret chat на территории РФ. Бесплатная реклама телеграмм по центральным каналам и бесплатна. Всё как надо.