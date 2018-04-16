13 апреля 2018 года в Таганском суде города Москвы состоялось слушание дела о блокировке Telegram. Суд заключил, что необходимо установить ограничение доступа к мессенджеру на территории России, причем судья подчеркнула, что решение подлежит немедленному исполнению.

Еще в конце прошлой недели СМИ стало известно, что Роскомнадзор намеревается начать блокировку с сегодняшнего дня, 16 апреля 2018 года. Так и произошло: в первой половине дня мессенджер начали блокировать, а представители регулятора сообщили, что также будут добиваться удаления Telegram из App Store и Google Play.

Павел Дуров прокомментировал начало блокировки на своей странице «ВКонтакте» следующим образом:

Интересно, что во второй половине дня СМИ и пользователи заметили, что под блокировку также попали сотни тысяч (а в настоящий момент уже около 2 000 000) IP-адресов Amazon и Google. Судя по всему, повторяется ситуация, недавно возникшая из-за интернет-рации Zello. Напомню, что разработчики Zello пользовались услугами Amazon Web Service, постоянно меняя адреса, чтобы избежать блокировок. В итоге Роскомнадзор начал блокировать адреса AWS, и представители Amazon попросили Zello прекратить использовать Amazon AWS для подобной деятельности.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил СМИ, что регулятор начал блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Также, по пока неофициальным данным, под блокировку попали и адреса Google.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — говорит Жаров.

Более того, представители Роскомнадзора пообещали изучить VPN и прокси-сервисы, которые позволяют пользователям обходить блокировку, а по результатам проверки собираются «принять меры».

«Роскомнадзор в настоящее время определяет VPN-сервисы и прокси-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, и насколько широко это используется. По результатам будут приниматься конкретные решения. В решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иные лица». То есть, в том числе и на компании — владельцев VPN и прокси-сервисов», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс».

Об этой активности регулятора пишет и глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков:

«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует — призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры. Вразнос пошла служба».

Судя по всему, из-за блокировок Amazon уже возникают проблемы и у других сервисов. К примеру, о сбоях в работе сервиса сообщает официальный Twitter мессенджера Viber.