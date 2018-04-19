Среда, 18 апреля 2018 года, выдалась более спокойной по сравнению с минувшим вторником. Напомню, что по данным на конец 17 апреля, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов порядка 16,3 миллиона IP-адресов. Большинство этих адресов принадлежат компаниям Amazon и Google, и блокировке они подверглись из-за того что Telegram использует «облака» компаний для смены серверов и уклонения от блокировки.

В среду многомиллионных пополнений реестра запрещенных сайтов более не происходило, стало ясно, что представители регулятора пытаются сменить тактику. Тем не менее, во второй половине дня реестр пополнился примерно 130 000 IP-адресами популярного хостинг-провайдера Digital Ocean (отслеживать выгрузку блокируемых IP можно на этом сайте, созданном энтузиастами).

Представители Digital Ocean пишут в официальном Twitter, что им известно об этой проблеме. Однако в ситуации, когда власти какой-либо страны решают блокировать IP-адреса Digital Ocean для своих граждан, будучи простым провайдером, компания не может поделать ровным счетом ничего.

Еще одну интересную новость сообщает издание «Коммерсант». Ссылаясь сразу на три собственных источника в отрасли и неназванного крупного федерального чиновника, журналисты сообщили, что видя неэффективность текущих попыток блокировки, 18 апреля представители Роскомнадзора собрали представителей операторов связи для обсуждения дальнейшей стратегии. Однако и это пока не помогло найти какое-либо решение сложившейся ситуации. Стоит отметить, что в пресс-центре Роскомнадзора настаивают, что информация о проведении совещания с операторами по теме блокировки Telegram «не соответствует действительности».

Как мы уже писали ранее, сейчас в более масштабном виде повторяется ситуация, недавно возникшая из-за интернет-рации Zello. Напомню, что тогда разработчики Zello прибегали к использованию услуг Amazon Web Service, постоянно меняя адреса, чтобы избежать блокировок. В итоге Роскомнадзор начал блокировать адреса AWS, и представители Amazon попросили Zello прекратить использовать Amazon AWS для подобной деятельности.

Сооснователь Zello Алексей Гаврилов дал следующий комментарий представителям «Коммерсанта»: «Большую часть года на обход блокировок мы тратили менее $10 в день. В последние несколько месяцев, в связи с ростом усердия Роскомнадзора, сумма увеличилась примерно до $70 в день». Гаврилов полагает, что для Telegram нижняя планка затрат на обход блокировок составляет порядка $5000 в день, хотя может быть и в десять раз больше. При этом для Роскомнадзора «охота» за Telegram ничего не стоит, как утверждают в ведомстве.

​​Между тем, в поддержку Telegram выступил Американский союз гражданских свобод (ACLU) — крупнейшая национальная правозащитная организация. Представители ACLU призвали Google, Amazon, Microsoft и Apple соблюдать права человека и сопротивляться «кампании интернет-цензуры со стороны российских властей».

Павел Чиков, глава международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram Messenger LLP, пишет:

«Главная линия фронта кибервойны, которую развязали российские власти с Telegram, сейчас проходит именно по Google, Amazon, Microsoft и Apple, чьи сервера обеспечивают работу мессенджера и в чьих онлайн магазины можно скачивать приложение. Именно от принципиальности этих корпораций во многом зависит успех цифрового сопротивления.

Роскомнадзор, тренируясь в марте на Zello, смог убедить Amazon не пускать трафик онлайн рации через свои сервера. В результате Zello на территории России практически недоступна без VPN и прокси.

РКН пытается выкручивать руки американским корпорациям, притом, что глава его Александр Жаров находится в персональном санкционном списке США. Угрожает он препятствиями для работы серверов и сервисов в России.

Следите именно за этой линией противостояния».



2 комментария к записи Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса хостера Digital Ocean

2 комментария

  1. Versetti

    19.04.2018 at 11:12

    Нигде не могу найти информацию, что сам Telegram использует еще и инфраструктуру Digital Ocean. Соответственно, не совсем понятно, исполняет ли РКН в случае с DO т.н. решение Таганского суда или сам РКН нарушает закон об анонимайзерах и VPN, согласно которому блокировка может осуществляться только после обращения РКН к хостеру (в данном случае, DO) и отсутствия от хостера реакции в течение 30 дней.
    У кого-нибудь есть информация по этому поводу?

  2. [UK]System

    19.04.2018 at 11:18

    Почему в начале статьи 2017 год? Измените на 2018!

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