Среда, 18 апреля 2018 года, выдалась более спокойной по сравнению с минувшим вторником. Напомню, что по данным на конец 17 апреля, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов порядка 16,3 миллиона IP-адресов. Большинство этих адресов принадлежат компаниям Amazon и Google, и блокировке они подверглись из-за того что Telegram использует «облака» компаний для смены серверов и уклонения от блокировки.

В среду многомиллионных пополнений реестра запрещенных сайтов более не происходило, стало ясно, что представители регулятора пытаются сменить тактику. Тем не менее, во второй половине дня реестр пополнился примерно 130 000 IP-адресами популярного хостинг-провайдера Digital Ocean (отслеживать выгрузку блокируемых IP можно на этом сайте, созданном энтузиастами).

Представители Digital Ocean пишут в официальном Twitter, что им известно об этой проблеме. Однако в ситуации, когда власти какой-либо страны решают блокировать IP-адреса Digital Ocean для своих граждан, будучи простым провайдером, компания не может поделать ровным счетом ничего.

We are aware of the situation and are monitoring it. Unfortunately there is no direct action we can take as a provider if a national government decides to block our IP addresses for their citizens.

— DigitalOcean (@digitalocean) April 18, 2018