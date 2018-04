Специалисты «Лаборатории Касперского» обратили внимание на мошенников, которые паразитируют на ICO Telegram.

В начале отчета аналитики напоминают предысторию происходящего. Так, еще в конце 2017 года в сети появилась информация о проведении ICO (первичное размещение токенов) Telegram, направленного на финансирование запуска собственной блокчейн-платформы на основе технологии TON (Telegram Open Network). Хотя Павел Дуров слухи об ICO не подтвердил, а на официальном сайте не было (и до сих пор нет) практически никакой полезной информации, появилось огромное количество желающих инвестировать в проект.

Все это привело к появлению множества слухов и мошенников, которые тут же начали их эксплуатировать. Вслед за слухами в сети начали распространяться реклама и рассылки, якобы написанные от имени официальных представителей платформы, с приглашением поучаствовать в ICO и приобрести токены. Также возникло огромное количество сайтов, на которых уже сейчас предлагают купить GRAM (криптовалюту, которая, предположительно, будет запущена Telegram).

В итоге скамеров расплодилось так много, что Павел Дуров вынужден был опубликовать у себя Twitter предупреждение о том, что вся информация о TON и ICO размещается только на официальном сайте. Также Дуров попросил пользователей сообщать о случаях мошенничества команде проекта.

If you see or receive offers to "buy Grams", let us know at https://t.co/ctdTBQCRNc

— Pavel Durov (@durov) January 21, 2018