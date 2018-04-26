На официальном сайте Роскомнадзора появилась интересная новость. Сообщается, что 25 апреля 2018 года, Роскомнадзор совместно с РОЦИТ провел встречу с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру Telegram. Как уже сообщалось ранее, регулятор пытается наладить рабочие контакты с Amazon и Google, что бы компании прекратили предоставлять Telegram IP-адреса «с целью работы мессенджера в России».

В ходе встречи заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что контакты с Amazon пока не привели к положительным результатам, вероятно, по неким политическим причинам. А вот с компанией Google, по его словам, взаимодействие стало более конструктивным, и начат предметный диалог.

В ходе совещании было подчеркнуто, что согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования Telegram в России возложена не только на Роскомнадзор, но и на «иные лица», в том числе хостинг-провайдеров.

Напомню, что Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории РФ с 16 апреля 2018 года. В настоящее время в реестр запрещенных сайтов внесены почти 18 млн IP-адресов. Еще в минувшие выходные Роскомнадзор начал блокировать Google (в силу того, что компания «не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России»). Теперь многие полагают, что Роскомнадзор пытается блокировать доставку push-уведомлений, при помощи которых мессенджер сообщает мобильным версиям своих приложений информацию о новых настройках и серверах.

Однако теперь пользователи массово сообщают о недоступности как самого поисковика и YouTube, так и многих сервисов компании, включая даже каталог приложений Google Play. Интересно, что ведомство опровергает эту информацию, заявляя, что не ограничивает доступ к Gmail, YouTube, веб-версиям Google Play, Google Drive и reCAPTCHA.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.