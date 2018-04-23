Прошла неделя с того момента, как Роскомнадзор начал попытки блокировать мессенджер Telegram, согласно решению Таганского суда города Москвы. За это время представители ведомства внесли в реестр запрещенных сайтов около 18 млн IP-адресов, включая целые подсети, принадлежащие компаниям Google, Amazon и Microsoft, а также крупным хостинг-провайдерам, включая Digital Ocean и Hetzner.

Блокировка Google

Как мы уже не раз писали ранее, сейчас в более масштабном виде повторяется ситуация, недавно возникшая из-за интернет-рации Zello. Тогда разработчики Zello прибегали к использованию услуг Amazon Web Service, постоянно меняя адреса, чтобы избежать блокировок. В итоге Роскомнадзор начал блокировать адреса AWS, и представители Amazon попросили Zello прекратить использовать Amazon AWS для подобной деятельности.

Однако в случае Telegram «веерные блокировки» до сих пор не привели к тому же результату. Хотя глава Роскомнадзора Александр Жаров утверждает, что с представителями Google и Amazon «ведется диалог», компании по-прежнему не отреагировали на требования российского регулятора. Более того, Telegram для iOS и Android до сих пор не удален из официальных каталогов приложений, хотя Роскомнадзор затребовал удаление, в соответствии с решением суда, еще на прошлой неделе.

В ночь и 21 на 22 апреля, российские пользователи обратили внимание, что Google работает с перебоями или не работает вовсе («задело» как сам поисковик, так и другие сервисы компании, к примеру, Переводчик и Аналитику). Днем 22 апреля Роскомнадзор официально подтвердил, что ограничивает доступ к IP-адресам Google, так как компания «не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России».

Суммарное количество блокируемых IP-адресов, согласно неофициальной копии выгрузки реестра, в настоящее время равняется примерно 18 млн. Теперь в «черных списках» находятся порядка 69 IP-адресов www.google.com из 600 известных. Отметим, что google.ru пока работает нормально.

Внимательные читатели заметят, что количество блокируемых IP в неофициальной копии выгрузки снизилось почти на миллион с конца прошлой недели. Увы, благодарить за это нужно не Роскомнадзор. Согласно сообщению в официальном Telegram-канале проекта, «в реестре некоторые подсетки входят друг в друга, кол-во адресов в блоке показывается на 1 млн примерно больше чем на самом деле. Со следующей выгрузкой исправится». Таким образом, авторы сайта просто произвели корректировку данных.

Бумажные самолетики

Также, говоря о блокировке Telegram, нельзя не отметить и новые сообщения Павла Дурова, которые глава компании разместил на своей странице «ВКонтакте» и своем Telegram-канале. Так, в выходные Дуров подвел итоги первой недели блокировок. Он пишет: «Мы продержались 7 дней под самым масштабным актом интернет-цензуры за историю России».

Более того, Дуров призвал «всех, кто поддерживает свободный интернет» запустить из окна бумажный самолетик в 19:00 воскресенья (а после не забыть их собрать). Минувшей ночью Дуров также предложил сделать эту акцию еженедельной и назвал новую дату запуска бумажных самолетиков: 29 апреля, вновь в 19:00 по местному времени.

Происходящее вызвало интересую реакцию со стороны авторов фильма «Майор Гром: Чумной доктор», снятого по мотивам комиксов издательства Bubble. Дело в том, еще прошлой осенью вышел тизер картины, в котором запуск бумажных самолетиков из окон в знак протеста фактически был центральным элементом.

В официальной группе Bubble «ВКонтакте» после сообщения Дурова появилась эта запись, а после 19:00 вечера представители Bubble официально объявили дату выхода фильма, приурочив анонс к «сегодняшнему событию».

Вы сами всё видели. Остался последний штрих к сегодняшнему событию… Фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет в кинотеатрах в октябре 2019 года.#майоргром #bubblestudios #bubble_comics #премьера pic.twitter.com/nGJdNgukAC — BUBBLE (@bubble_ru) April 22, 2018

Интересно, что тем же вечером на Life.ru (основателем ресурса является Арам Габрелянов, отец Артема Габрелянова, главы издательства Bubble) появился материал, в котором Павла Дурова открыто обвиняют в плагиате и том, что он «когда-то скопировал Facebook, затем скопировал Whatsapp, теперь копирует чужие комиксы и косплеит злодея из серии Bubble «Чумной доктор»».

Ирония ситуации заключается в том, что еще на Comic Con Russia, где впервые был показан тизер фильма «Майор Гром: Чумной доктор», во время пресс-конференции с представителями Bubble не мог не прозвучать вопрос о параллелях между Чумным доктором и Алексеем Навальным. Тогда авторы со смехом ответили журналистам, что комиксы про Майора Грома вышли задолго до того, как Навальный начал развивать активность в интернете и, возможно, это он вдохновлялся «Майором Громом», а не наоборот. Кроме того они отметили, что пять лет назад персонаж Чумного доктора и вовсе был аллегорией на Павла Дурова. Дело в том, что в комиксах, в отличие от грядущей картины, Чумной доктор действительно является создателем социальной сети «Вместе», так что параллели не заметить трудно.

Инсайды

Но вернемся от комиксов к реальности и последнему, пожалуй, наиболее важному сообщению, опубликованному Павлом Дуровым минувшей ночью. В этом посте глава Telegram продолжает отстаивать свою точку зрения и пишет:

«Эту неделю мы боролись не с Роскомнадзором или ФСБ. Мы боролись за цифровое будущее России. Свободный интернет и оконечное шифрование – неотъемлемые части этого будущего. Ни одна развитая страна не блокирует мессенджеры за отказ выдать спецслужбам ключи шифрования. Отмена права на конфиденциальность – лекарство, которое опаснее самой болезни. Как только некая служба получает возможность бесконтрольно мониторить личную переписку граждан, очень скоро этот доступ оказывается в руках у третьих сторон – взяткодателей, хакеров, агентов других государств. В результате требование предоставить универсальные пути обхода шифрования через выдачу “ключей” снижает информационную безопасность как элит, так и общества в целом».

В конце сообщения Дуров также просит всех, у кого есть «инсайды о причинах, планах и методах блокировки» мессенджера, обращаться по адресу arequest2@gmail.com.