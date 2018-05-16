Инженер Google Security Team Феликс Вильгельм (Felix Wilhelm) обнаружил критическую уязвимость в DHCP-клиенте, который используется в Red Hat Linux и его производных, к примеру, Fedora. Баг получил идентификатор CVE-2018-1111 и может использоваться для выполнения произвольных команд в уязвимой системе с root-привилегиями.

Уязвимость была связана с работой скрипта интеграции NetworkManager. Вильгельм пишет, что проблема позволяла атакующему с вредоносным DHCP-сервером или подключенному к той же сети, что и жертва, подделать ответы DHCP, что в итоге заставит систему с уязвимым NetworkManager и DHCP-клиентом выполнить произвольные команды злоумышленника.

Хотя все технически детали проблемы пока не были обнародованы, эксперт заявил, что PoC-эксплоит для уязвимости настолько мал, что умещается в одно сообщение в Twitter. Вскоре после этого ИБ-специалист из Турции доказал правоту Вильгельма, опубликовав эксплоит в своем микроблоге.

Специалисты Red Hat подтвердили серьезность проблемы, выпустили исправления и сообщили, что она затрагивает Red Hat Enterprise Linux 6 и 7, также подтверждена уязвимость Fedora. Другие дистрибутивы, такие как OpenSUSE и Ubuntu, проблема не затронула, так как они не используют скрипт интеграции NetworkManager.