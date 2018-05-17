Разработчики Google выпустили внеплановое обновление для браузера Chrome, отменяющее нововведение, представленное в составе апрельского релиза Chrome 66. Дело в том, что автоматическое отключение автовоспроизведения звука мешало корректной работе множества онлайновых игр, работающих с HTML5 и JavaScript. Зачастую пользователи попросту не могли включить обратно звук в играх, что бы они ни делали. Так, проблема коснулась Pico-8, GameMaker, Unity и Phaser.

В официальном сообщении менеджер по продуктам Джон Паллетт (John Pallett) признает, что Google сработала не слишком хорошо, разбираясь с последствиями новой политики автовоспроизведения с использованием Web Audio API. В силу множества жалоб, Chrome версии 66.0.3359.181 более не будет автоматически блокировать звук объектов Web Audio. При этом контент в HTML5 тегах <video> и <audio> по-прежнему будет автоматически заглушаться, но теперь это в основном должно работать для различного медиаконтента, как и было задумано изначально, но не касаться онлайновых игр.

Паллетт пишет, что откат новой функциональности должен дать разработчикам, использующим Web Audio API, больше времени на обновление кода, так как автоматическое отключение звука вернется в Chrome в октябре 2018 года, с релизом Chrome 70.

К сожалению, в интернете существует множество проектов, которые не смогут обновиться для соответствия новым требованиями Google. Так, у ряда разработчиков может попросту не быть доступа к оригинальному коду, они могут использовать legacy-контент, а также нельзя забывать о «заброшенных» проектах, которые еще работают, но обновлять их попросту некому.