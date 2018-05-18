Разработчики Google сообщили, что в скором времени индикатор защищенности исчезнет из адресной строки браузера Chrome. Так как почти весь веб уже перешел на HTTPS, в нем больше не будет нужды.

Индикатор защищенности будет убран с релизом Chrome 69, который запланирован на сентябрь 2018 года. В блоге компании менеджер по продукции Google Эмили Шечтер (Emily Schechter) пишет, что большая часть трафика в настоящее время все равно передается через HTTPS, поэтому привлекать дополнительное внимание пользователей к защищенности сайтов более не требуется.

Вместо этого, начиная с релиза Chrome 68, выход которого запланирован на июль 2018 года, браузер начнет уведомлять пользователей о посещении HTTP-сайтов. В таких случаях в адресной строке будет появляться индикатор «Небезопасно» (Not Secure).

Более того, после релиза Chrome 70 в октябре 2018 года значок «Небезопасно» также будет сопровождаться анимацией и окрашиваться в красный цвет, дополнительно привлекая внимание пользователя к проблеме.