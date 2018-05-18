Голландские правоохранители отчитались с совместной операции, проведенной вместе с коллегами из других стран, по закрытию «пуленепробиваемого» хостинга MaxiDed, работавшего с 2008 года и агрессивно рекламировавшегося на хакерских ресурсах. На хостинге размещались управляющие серверы DDoS-ботнетов, сайты с детской порнографией, вредоносная реклама, спамеры и так далее.

Согласно архивной версии сайта MaxiDed, ресурс предлагал своим клиентам выделенные серверы, VPS и VPN, а его операторы утверждали, что владеют примерно 2500 серверами у 30 провайдеров из 82 разных стран мира. Утверждается, что хостингом пользовались более 300 000 человек.

MaxiDed позиционировался как «пуленепробиваемый» хостинг, а это означает, что все жалобы на противозаконную активность его клиентов оставались без внимания, а личности пользователей хранились в тайне. В последние годы подобных сервисов появилось немало, и властям редко удается что-либо с ними поделать, так как их операторы занимаются настоящим юридическим крючкотворством и надежно защищаются от любых претензий при помощи запутанных и пространных пользовательских соглашений.

По данным специалистов Trend Micro и SpoofIt, в последние годы MaxiDed использовала известная группа правительственных хакеров Carbanak, на хостинге размещались управляющие серверы ботнетов Mirai, вредоносные рекламные кампании AdGholas, множество различных мошеннических операций с банковскими картами и так далее. Голландская полиция, в свою очередь, сообщает, что под эгидой MaxiDed работал файлообменник DepFile, который широко использовался для размещения детской порнографии. Правоохранители утверждают, что сотрудники MaxiDed знали о противозаконной деятельности и детском порно, процветавших на их серверах, но ничего не предпринимали.

Сообщается, что нидерландские власти арестовали десять серверов MaxiDed, размещавшихся на территории страны. Одновременно с этим их коллеги из полиции Таиланда арестовали на местном курорте 29-летнего гражданина Молдовы, чье имя не разглашается. По данным правоохранительных органов, он не только являлся одним из владельцев MaxiDed, но и имеет отношение вышеупомянутому файлообменному сервису. Полиция Болгарии, в свою очередь, задержала 37-летнего гражданина Молдовы, который, вероятно, является одним из администраторов MaxiDed.

Теперь официальный сайт MaxiDed переадресует своих посетителей на классическую «заглушку», гласящую, что ресурс перешел под контроль голландской полиции, и в настоящее время ведется расследование. Правоохранители сообщают, что все изъятые у MaxiDed данные уже переданы в распоряжение представителей Европола, которые помогут распространить эту информацию среди правоохранительных органов других стран, чья помощь понадобится для дальнейшего расследования.