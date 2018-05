ИБ-специалисты компаний SANS ISC, Qihoo 360 Netlab и GreyNoise Intelligence обратили внимание, что крупный IoT-ботнет Satori начал искать устройства для майнинга криптовалюты Ethereum. Операторы ботнета сканируют интернет в поисках устройств с открытым 3333 портом, через который зачастую осуществляется удаленное администрирование майнингового оборудования.

По данным экспертов Qihoo 360 Netlab, которые первыми заметили проблему, подозрительные сканирования начались еще на прошлой неделе, 11 мая 2018 года. Основным источником этих сканов являются примерно 17 000 IP-адресов, преимущественно принадлежащие мексиканскому Uninet SA de CV (telmex.com).

Do you see port 3333 scan traffic going up? Satori botnet is scanning it now, see our Scanmon trend https://t.co/TyrL4ryt6J, and try a dns lookup for one of the control domain it is using now, dig any https://t.co/DM4JTtXFo3, I personally like yesterday's TXT result more pic.twitter.com/xXUjwjZNdD

— 360 Netlab (@360Netlab) May 11, 2018