Конференция «Код ИБ» ориентирована на профессионалов данной области и в этом году охватывает сразу 6 стран мира и 27 городов. Начиная с 2004 года тысячи ИБ-руководителей и специалистов познакомились на «Коде ИБ» с ведущими экспертами и разработками в области информационной безопасности, а также друг с другом.

Армения

31 мая 2018 года в Ереване впервые пройдет конференция «Код информационной безопасности». Местом проведения международного события станет Double Tree by Hilton Yerevan City Centre.

Программа включает четыре основные тематических блока: «Тренды», «Технологии», «Управление ИБ», а также мозговой штурм по поиску решений главных десяти проблем отрасли — «Горячая десятка “Кода ИБ”».

С докладами на конференции выступят ведущие российские, армянские и украинские эксперты по кибербезопасности, в числе которых Сергей Ананич (SearchInform, город Москва), Арсен Сафин (SkyDNS, город Екатеринбург), Максим Степченков («АйТи Таск», город Москва), Олег Коробейников (InfoWatch, город Москва), Вадим Лещинский (Softprom by ERC, город Киев) и многие другие.

Участие профессионалов и журналистов бесплатное, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте https://erevan.codeib.ru/

Грузия

Второй год подряд самая масштабная конференция по информационной безопасности в Евразии проходит в столице Грузии. 24 мая 2018 года русскоязычную конференцию по кибербезопасности «Код информационной безопасности» примет Holiday Inn Tbilisi.

В этом году выступят ведущие российские, грузинские и украинские эксперты. В их числе Lado Svanadze (Internet Development Initiative, IDI, город Тбилиси), Дмитрий Ильин («АйТи Таск», город Москва), Сергей Ананич (SearchInform, город Москва), Александр Горский (InfoWatch, город Волгоград), Вадим Лещинский (Softprom by ERC, город Киев) и многие другие.

Главными темами дискуссий и докладов станут тренды информационной безопасности, ключевые технологии, управление ИБ, а также проблемы отрасли и их решения.

Заявки на участие уже прислали более ста грузинских руководителей и специалистов. Вход для руководителей и специалистов в сфере ИБ и ИБ, а также представителей прессы бесплатный, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте https://tbilisi.codeib.ru/