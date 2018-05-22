Издание 9to5Mac сообщило, что еще одна группа приложений стала кандидатом на удаление из китайского App Store.

Так как Министерство промышленности и информатизации КНР продолжает продвигать политику новой усиленной регуляции, на этот раз представители Apple рассылают предупреждения разработчикам, использующим в своих продуктах фреймворк CallKit, который не соответствует новым китайским правилам. Согласно данным журналистов, разработчикам предоставили два варианта: удалить CallKit из своих продуктов, или приложения будут удалены из китайского App Store вовсе.

Напомню, что CallKit был представлен вместе с релизом iOS 10. Фреймворк позволяет разработчикам добавить в приложение различную функциональность, связанную с телефонией, но сам по себе со звонками не работает. Чаще всего разработчики используют VoIP-решения на бэкэнде для осуществления звонков, а китайское правительство, в свою очередь, совсем не жалует VoIP-сервисы. К примеру, журналисты издания ArsTechnica полагают, что именно по этой причине Skype пропал из китайского App Store в прошлом году. Также стоит отметить, что популярный в КНР WeChat использовал CallKit лишь очень непродолжительное время, отказавшись от применения фреймворка вскоре после имплементации.

Исключение из китайского магазина приложений продуктов, использующих CallKit, не станет первым прецедентом такого рода. Так, в прошлом году из App Store в Поднебесной пропали все VPN-приложения, когда правительство страны запретило использовать VPN-сервисы, не прошедшие специальное лицензирование. А VPN в Китае используют повсеместно, ведь в стране закрыт прямой доступ к YouTube, Google, Facebook и множеству других сервисов.

Также ранее с проблемами сталкивались китайские пользователи Apple Watch Series 3. Они попросту не смогли установить беспроводное соединение из-за блокировки eSIM на государственном уровне.

Фото: The Economist