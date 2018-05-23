В последние годы ФБР и правительство США оказывают немалое давление на технологические компании, чтобы те в случае необходимости предоставляли правоохранительным органам доступ к зашифрованным средствам связи и информации. Фактически, власти пытаются вынудить производителей оснащать свои продукты бэкдорами, а те, в свою очередь, настаивают на том, что бэкдоры несут слишком большие риски и дискредитируют шифрование как таковое.

Пожалуй, самый громкий прецедент такого рода произошел в 2016 году, когда ФБР публично поссорилось с компанией Apple, настаивая на том, что в Купертино обязаны помочь правоохранительным органам «вскрыть» iPhone 5c, принадлежавший террористу Сеиду Фаруку — одному из стрелков, который участвовал в массовом убийстве в американском городе Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

В итоге это дело не дошло до суда, так как ФБР сумело найти стороннего подрядчика для взлома устройства, однако тогда почти никто не сомневался в том, что таким образом Федеральное бюро расследований пыталось создать юридический прецедент.

В начале текущего года директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray) неоднократно заявлял о том, что излишне надежное шифрование современных гаджетов часто мешает правоохранительным органам в проведении расследований. Он утверждал, что только в прошлом году, невзирая на наличие ордера, представители Бюро не сумели извлечь данные с 7775 устройств, более половины из которых были смартфонами. Рэй называл проблему шифрования «вопросом государственной безопасности» и вновь призывал относиться к шифрованию ответственно, то есть внедрять бэкдоры.

Как выяснилось теперь, озвученные главой ФБР цифры совершенно не соответствовали действительности. Издание The Washington Post сообщило, что на самом деле правоохранителям не удалось взломать лишь от 1000 до 2000 устройств, причем представители ФБР официально признали ошибку. В Бюро заявили, что использовали для подсчета несовершенную методологию 2016 года, из-за чего некоторые устройства вошли в список несколько раз.

Представители Фонда электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) пишут, что их вовсе не удивляет эта «ошибка». Совсем недавно представители организации подали официальный запрос в рамках Закона о свободе информации, стремясь узнать больше о том, какую именно методологию использует ФБР и к каким сторонним решениям прибегает для взлома шифрования.