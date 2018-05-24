«Интерфакс» сообщает, что на Петербургском экономическом форуме глава Роскомнадзора, Александр Жаров, поделился с журналистами последними новостями с поприща борьбы с Telegram. Жаров заявил, что Роскомнадзор намерен внедрять новые технические решения для более эффективной блокировки Telegram на территории РФ, однако не обозначил, какие именно. «Я не склонен говорит о конкретных технических решениях, но они у нас есть, и мы в дальнейшем их будем внедрять», — сказал он «Интерфаксу».

Также руководитель ведомства рассказал, что с компанией Amazon по-прежнему ведется диалог (пока не принесший результатов), тогда как Google и Microsoft уже не предоставляют Telegram свои сервисы для борьбы с блокировками.

«Диалог у нас продолжается. Компания Microsoft перестала предоставлять компании Telegram возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила нам, что в настоящее время предоставление IP-адресов компании Telegram приостановлено, — говорит Жаров. — Мы не намерены дальше блокировать никакие подсети, работаем точечно, по конкретным IP-адресам. Поэтому говорить о том, что мы нанесем вред каким-то добропорядочным ресурсам, сейчас не надо».

В свою очередь, общаясь с представителями ТАСС, Александр Жаров оценил деградацию мессенджера в 15-40%:

«Блокировка сложного мессенджера Telegram — это процесс. Диалог этот продолжается. В настоящее время деградация сервиса составляет в течение суток от 15% до 35-40% на различных смартфонах. Я полагаю, что в ближайшие месяцы мы достигнем большего эффекта. В настоящее время отток рекламы из Telegram-каналов составляет порядка 25%, отток пользователей тоже колеблется в пределах порядка 25%. Это связано с тем, что с Telegram становится неудобно работать».

Кроме того, руководитель Роскомнадзора пообещал, что до конца 2018 года «совершенно точно» будет проведена комплексная проверка компании Facebook и, возможно, мессенджера WhatsApp на территории Российской Федерации. Ведомство проверит локализацию баз данных граждан на территории страны, а также исполнение законов по удалению запрещенной информации.