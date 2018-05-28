На официальном сайте Роскомнадзора появилось заявление, согласно которому, представителям компании Apple было направлено официальное письмо «с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в appStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей».

В противном случае Роскомнадзор может нарушить функционирование данных сервисов:

«Во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc. просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение данных проблемных вопросов», — говорится в письме.

Напомню, что на прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что диалог с компаниями Google и Microsoft уже дал результат. Так, Microsoft перестала предоставлять компании Telegram возможность использовать конфигурационный файл сервиса Microsoft Download, компания Google сообщила представителям ведомства, что предоставление IP-адресов компании Telegram было приостановлено.

Тогда же сообщалось, что ведется юридический диалог с компаниями Google и Apple по вопросу удаления приложений мессенджера из официальных каталогов. «Они придерживаются одной позиции, мы — другой. Это юридический диалог, который, я уверен, даст результат», — заявлял Жаров.

UPD.

Александр Жаров пояснил «Интерфаксу», что ответа от Apple Роскомнадзор будет ожидать в течение месяца.