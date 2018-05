Сразу два крупнейших канадских банка, Simplii Financial (дочерняя компания Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC) и Bank of Montreal, сообщили об инцидентах произошедших в минувшие выходные. Пострадали по меньшей мере 40 000 пользователей.

Первым официальное заявление опубликовал Simplii Financial. Сообщение гласит, что некий инцидент из области кибербезопасности произошел в минувшие выходные. В итоге неизвестные лица могли получить несанкционированный доступ к различным данным клиентов банка. По предварительным оценкам взлом затронул 40 000 пользователей Simplii Financial.

В настоящее время проводится расследование случившегося, и сообщается, что специалисты банка усилили меры по фрод-мониторингу и безопасность онлайн банкинга. По предвариетльным данным, взлом не затронул CIBC, ограничившись лишь дочерней компанией.

Представители Simplii Financial уверяют, что если пользователи обнаружат хищение средств со своих счетов, все потери будут возмещены банком в полном объеме.

Вторым о взломе сообщил Bank of Montreal. Официальное заявление гласит, что в выходные с представителями банка связались сами злоумышленники и потребовали выкуп за похищенные данные пользователей. Bank of Montreal не сообщает, о каком количестве скомпрометированных пользователей шла речь, но уверяет, что брешь, через которую хакеры проникли в систему, уже устранена. Также сообщается, что взломщики, скорее всего, находились за пределами страны, однако никаких подробностей на этот счет пока не разглашают.

Интересно, что по информации местного телеканала CBC, хакеры потребовали от пострадавших банков выкуп в обоих случаях. Журналисты заявляют, что речь шла о миллионе долларов. Более того, представители CBC рассказывает, что после публикации заявлений банков, сами преступники связались со СМИ, включая упомянутый телеканал. Хакеры предоставили журналистам образцы похищенных данных (ответы на секретные вопросы, номера социального страхования и так далее), которые оказались подлинными. По словам преступников, были похищены данные как минимум 50 000 клиентов Bank of Montreal.