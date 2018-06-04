В минувшие выходные издание Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что компания Microsoft намеревается в ближайшее время приобрести GitHub. Источники журналистов уверяют, что сделка – уже фактически решенное дело, о чем официально объявят в начале текущей недели. Также сообщается, что владельцы GitHub сами выбрали Microsoft на роль покупателя, причем отчасти из-за главы компании, которым в настоящее время является Сатья Наделла. Издание Business Insider, в свою очередь, подтвердило информацию коллег из Bloomberg.
Сумма сделки пока неизвестна, но еще в 2015 году стоимость GitHub оценивалась в 2 млрд долларов.
Пользователи отреагировали на эту новость по-своему. Некоторые организовали петиции против поглощения GitHub Microsoft, а другие начали срочно искать замену крупнейшему в мире хостингу репозиториев. Журналисты издания BleepingComputer обратили внимание, что на этом фоне огромный прирост трафика испытывает GitLab.
Согласно сервису статистики Grafana, каждый час на GitLab переносят тысячи проектов и репозиториев. Ожидается, что сегодня этот поток еще увеличится, когда у западных разработчиков начнется рабочая неделя. Аналогичный всплеск активности так же наблюдается на BitBucket и SourceForge.
UPD.
Представители Microsoft официально подтвердили все слухи. Компания покупает GitHub. По данным СМИ, сумма сделки составит порядка 7,5 млрд долларов.
neizves
04.06.2018 at 16:20
А вот и официальное подтверждение подоспело. https://blogs.microsoft.com/blog/2018/06/04/microsoft-github-empowering-developers/
Anon
04.06.2018 at 16:35
Прощай Github…
p.zybkin
04.06.2018 at 16:54
печально. если все кинутся на bitbucket.org — его microsoft тоже купит? M. наделена особой магией
— превращать в г. все что у нее получается купить.
Timofejj
04.06.2018 at 17:13
Не просто печально, а это трагедия… Всё, до чего они дотргиваются, абсолютно всё превращается в гавно. В прямом смысле этого слова… При этом им всё мало денег. Никогда не покупал их продукт и покупать не буду.