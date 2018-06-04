В минувшие выходные издание Bloomberg, со ссылкой на собственные источники, сообщило, что компания Microsoft намеревается в ближайшее время приобрести GitHub. Источники журналистов уверяют, что сделка – уже фактически решенное дело, о чем официально объявят в начале текущей недели. Также сообщается, что владельцы GitHub сами выбрали Microsoft на роль покупателя, причем отчасти из-за главы компании, которым в настоящее время является Сатья Наделла. Издание Business Insider, в свою очередь, подтвердило информацию коллег из Bloomberg.

Сумма сделки пока неизвестна, но еще в 2015 году стоимость GitHub оценивалась в 2 млрд долларов.

Пользователи отреагировали на эту новость по-своему. Некоторые организовали петиции против поглощения GitHub Microsoft, а другие начали срочно искать замену крупнейшему в мире хостингу репозиториев. Журналисты издания BleepingComputer обратили внимание, что на этом фоне огромный прирост трафика испытывает GitLab.

Согласно сервису статистики Grafana, каждый час на GitLab переносят тысячи проектов и репозиториев. Ожидается, что сегодня этот поток еще увеличится, когда у западных разработчиков начнется рабочая неделя. Аналогичный всплеск активности так же наблюдается на BitBucket и SourceForge.

UPD.

Представители Microsoft официально подтвердили все слухи. Компания покупает GitHub. По данным СМИ, сумма сделки составит порядка 7,5 млрд долларов.